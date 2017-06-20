Иркутяне зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне
В Иркутске 21 июня 2017 года пройдет акция «Свеча памяти», которая приурочена к 76-летию начала Великой Отечественной войны.
В Иркутске 21 июня 2017 года пройдет акция «Свеча памяти», которая приурочена к 76-летию начала Великой Отечественной войны.
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Инициатором и организатором акции выступило иркутское региональное отделение партии «Единая Россия», к акции также присоединились сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области, правительство Иркутской области, ИРО ВОО «Молодая гвардия Единой России», администрация Иркутска, Иркутская епархия РПЦ и Иркутский областной краеведческий музей.