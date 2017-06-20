Иркутяне зажгут свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

Как сообщила пресс-служба ИРО партии «Единая Россия», акция пройдет с 21:00 до 23:00 у мемориала Славы «Вечный огонь». Будет дан оружейный залп, зажжены тысяча свечей, а на воду реки Ангары спущен траурный венок, также пройдет трансляция фильма «Церковь и война» и видеороликов военной тематики. Принять участие в акции может любой желающих. Общий сбор объявлен 21 июня в у мемориала. По окончании мероприятий для ветеранов и представителей старшего поколения будет предоставлен транспорт, всю необходимую помощь будут оказывать волонтеры (парковка со стороны ул. Сухэ-Батора).

Инициатором и организатором акции выступило иркутское региональное отделение партии «Единая Россия», к акции также присоединились сотрудники ГУ МЧС России по Иркутской области, правительство Иркутской области, ИРО ВОО «Молодая гвардия Единой России», администрация Иркутска, Иркутская епархия РПЦ и Иркутский областной краеведческий музей.