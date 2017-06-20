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05:45 (мск), источник: Newslab.ru

«Жилфонд» проверил детские игровые комплексы во дворах Советского района

Технический директор «Жилфонда» Константин Бородин во дворах Советского района проверил ход работ по благоустройству, а также качество установки уже имеющихся малых архитектурных форм.

Технический директор «Жилфонда» Константин Бородин во дворах Советского района проверил ход работ по благоустройству, а также качество установки уже имеющихся малых архитектурных форм.

«Для нас крайне важно иметь оперативную информацию о состоянии малых архитектурных форм во дворах. Плановые проверки у нас проходят минимум два раза в год. В них принимают участие не только представители управляющей компании, но и жители. Помимо этого технические специалисты проводят внеплановые проверки. Сегодня как раз одна из них. Сейчас лето, детвора проводит много времени во дворе, поэтому тема безопасности детских игровых комплексов сейчас особенно актуальна», — отметил Константин Бородин.

Во дворе дома на пр. Молодежный, 10 малые архитектурные формы появились только в прошлом году. До этого во дворе была клумба, которую создали жители. Сейчас здесь есть несколько качель, карусель, песочница и спортивные тренажеры. Председатель дома Анна Двойных отметила, что сейчас площадка — излюбленное место не только детворы, но и взрослых.

«Мы ее много лет ждали. Когда мы перешли в “Жилфонд”, я написала заявление, что нам необходима детская площадка, предоставили в УК протокол и в этом же году нам её установили. Сейчас к нам приходят с соседних дворов и дети и взрослые. В этом году хотим сделать крышу над песочницей, активно в этом направлении работаем», — отметила она.

По словам Бородина, эта площадка отвечает всем требованиям безопасности. «Конструкции надежно закреплены, бетонные основания не имеют трещин и расколов, вращающие механизмы не имеют следов трения», — заключил технический директор «Жилфонда».

Следующий адрес, куда отправился Константин Бородин, — ул. Воронова, 12. Пока большая часть придомовой территории — трава, кусты и несколько железных конструкций, оставшихся с советского времени. В этом году здесь появятся горка в виде арбуза, песочница, качели, и лавочки. Демонтаж старых архитектурных форм начнется уже на следующей неделе.

«Этот год у нас насыщен ремонтами. Если говорить о благоустройстве придомовых территорий, то за счет средств собственников, накопленных на счете дома, мы планируем произвести благоустройство по 72 дворам, помимо этого в 2017 году «Жилфонд» стал активным участником городской программы по благоустройству «Наш двор». Всего в этом году по программе отремонтируют 204 двора по всем УК и ТСЖ из них 132 — дворы «Жилфонда», — подвел итоги проверки Константин Бородин.

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