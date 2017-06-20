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05:48 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Митрополит призвал верующих молиться за здоровье Дмитрия Хворостовского

Сейчас звезда оперной сцены лечится от опухоли мозга.

Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон призвал верующих возносить молитвы о здоровье известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Как сообщили в пресс-службе епархии, с такой просьбой к архипастырю обратились неравнодушные красноярцы.

«Наше дело — помочь добром и молитвой, потому что это действительно достояние всей России. Это есть то, что называется патриотизм. Помоги Господи, болящему Дмитрию, здоровья и жизни», — сказал митрополит.

В начале июня Хворостовский дал концерт в Красноярске, ранее несколько раз перенесенный из-за болезни певца. Выступление артиста прошло в БКЗ и вызвало аншлаг среди красноярцев.

Летом 2015 года у Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга третьей степени. Певец прошел курс химиотерапии в Лондоне и вернулся на оперную сцену к концу сентября того же года. На официальном сайте Хворостовского сообщалось, что ни болезнь, ни лечение не сказались на его голосе.

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