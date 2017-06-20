Митрополит призвал верующих молиться за здоровье Дмитрия Хворостовского
Сейчас звезда оперной сцены лечится от опухоли мозга.
Сейчас звезда оперной сцены лечится от опухоли мозга.
Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон призвал верующих возносить молитвы о здоровье известного оперного певца Дмитрия Хворостовского. Как сообщили в
«Наше дело — помочь добром и молитвой, потому что это действительно достояние всей России. Это есть то, что называется патриотизм. Помоги Господи, болящему Дмитрию, здоровья и жизни», — сказал митрополит.
В начале июня Хворостовский дал концерт в Красноярске, ранее несколько раз перенесенный
Летом 2015 года у Дмитрия Хворостовского обнаружили опухоль головного мозга третьей степени. Певец прошел курс химиотерапии в Лондоне и вернулся на оперную сцену к концу сентября того же года. На официальном сайте Хворостовского сообщалось, что ни болезнь, ни лечение не сказались на его голосе.