Погода 20 июня: жара и усиление ветра
Во вторник, 20 июня, местами по Казахстану ожидается сильная жара, местами — дожди с грозами, передает «Казгидромет».
Во вторник, 20 июня, местами по Казахстану ожидается сильная жара, местами — дожди с грозами, передает «Казгидромет».
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В Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях — ветер до 20 м/с.
В Актюбинской и Павлодарской областях ожидается гроза, ветер до 18 м/с.
В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и
В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, до +31.
В Астане переменная облачность, без осадков, до +30.