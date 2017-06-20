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07:19 (мск), источник: 365info.kz

Погода 20 июня: жара и усиление ветра

Во вторник, 20 июня, местами по Казахстану ожидается сильная жара, местами — дожди с грозами, передает «Казгидромет».

Источник: 365info.kz

В Северо-Казахстанской области ветер усилится до 15−20 м/с, порывы до 28 м/с, возможен град.

В Акмолинской, Карагандинской и Костанайской областях — ветер до 20 м/с.

В Актюбинской и Павлодарской областях ожидается гроза, ветер до 18 м/с.

В Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях ветер усилится до 20 м/с. Днем в Алматинской, Жамбылской, местами в Карагандинской и Восточно-Казахстанской областях ожидается сильная жара.

В Алматы переменная облачность, кратковременный дождь с грозой, до +31.

В Астане переменная облачность, без осадков, до +30.

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