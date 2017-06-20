Общественники поддержали строительство храма на Стрелке

Общественный совет при Красноярской митрополии единогласно поддержал строительство храма на Стрелке. Заседание состоялось 19 июня.

О возрождении собора в районе краевой филармонии рассказали руководитель краевой Службы по контролю в области градостроительной деятельности Константин Шумов и проектировщик Александр Банников, представивший новые детали храма. Общественникам презентовали 3D-модель храма, расположенную на местности.

Также перед советом выступил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. По словам архиерея, решение о строительстве храма уже не подлежит пересмотру.

«Там, где стоит крест, надо строить храм. Место, которое освящается, не пропадает», — заявил Пантелеимон.

Кроме того, активисты обсудили возможные источники финансирования возведения храма. Предполагается подключить к строительству частные инвестиции, однако общественники не исключают, что собор появится за счет пожертвований.

Дискуссии о строительстве храма на Стрелке идут уже не первый месяц. Красноярцы, недовольные решением о восстановлении собора, требовали собрать референдум и даже выходили на митинг. После этого митрополит Пантелеимон назвал противников строительства храма «экстремистами».