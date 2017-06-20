Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Соловьев ответил требующим его увольнения россиянам
Специалист рассказал, как правильно сморкаться
«Бросалась в глаза разница»: эксперт о прямой линии с Путиным
В семье Дмитрия Диброва растет гениальный ребенок
"Уж этого мы не допустим": Путин предостерег Вашингтон
Секреты спецкухни. Что в тарелках у президентов и премьеров?Как устроена главная кухня страны, чем и как кормили генсеков, президентов и их ино­странных гостей. Рассказ кремлевского шеф-повара
Литва заплатит: паромный мост РФ грозит серьезными последствиями
СМИ: Германия не вернув долги, начала угрожать РФ
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
СМИ: Пушков объяснил, почему сбитый самолёт в Сирии — акт войны
Лукашенко о военных учениях с РФ: Давление жуткое
Екатерина Климова очаровала всех юбкой в стиле бэби-долл (фото)
54-летняя Деми Мур удивила поклонников фото без зубов
РФ создает боевые корабли, плывущие в «гигантском облаке» - СМИ
Стоун отменил договоренность по фильму о Путине
Губернатор в РФ не вернулся на работу после 10-дневного отпуска
Меркель поддержала демарш против решения США по РФ
Фоторепортажи
7Заработала самая мощная в мире плавучая солнечная электростанция
10Умер Гельмут Коль
07:00 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Общественники поддержали строительство храма на Стрелке

Дискуссия о строительстве храма идет уже не первый месяц.

Общественный совет при Красноярской митрополии единогласно поддержал строительство храма на Стрелке. Заседание состоялось 19 июня.

О возрождении собора в районе краевой филармонии рассказали руководитель краевой Службы по контролю в области градостроительной деятельности Константин Шумов и проектировщик Александр Банников, представивший новые детали храма. Общественникам презентовали 3D-модель храма, расположенную на местности.

Также перед советом выступил митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон. По словам архиерея, решение о строительстве храма уже не подлежит пересмотру.

«Там, где стоит крест, надо строить храм. Место, которое освящается, не пропадает», — заявил Пантелеимон.

Кроме того, активисты обсудили возможные источники финансирования возведения храма. Предполагается подключить к строительству частные инвестиции, однако общественники не исключают, что собор появится за счет пожертвований.

Дискуссии о строительстве храма на Стрелке идут уже не первый месяц. Красноярцы, недовольные решением о восстановлении собора, требовали собрать референдум и даже выходили на митинг. После этого митрополит Пантелеимон назвал противников строительства храма «экстремистами».

Богородице-Рождественский кафедральный собор был построен по проекту архитектора Константина Тона стараниями купцов и золотопромышленников. Это был самый большой храм в Сибири и дореволюционном Красноярске. В 1936 году собор был уничтожен властями.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Общественники поддержали строительство храма на Стрелке
Республиканцы приостановили голосование по санкциям против РФ
Освобожденный в КНДР американский студент скончался
СМИ: Тиллерсон подготовил план развития отношений между РФ и США
Водолазы начали поиск детей, перевернувшихся в лодке на Ладоге
Эксперт: Видеоповторы убивают футбол
Российским студентам разрешат сдавать ВКР в форме стартапов
Источник сообщил о задержании экс-директора «Гоголь-центра»
Спорт
Эксперимент прошел успешно. Молодежь Германии обыграла Австралию Сборная Германии победила Австралию в матче первого тура Кубка конфедераций
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Авторы «Пиратов Карибского моря» избавятся от Джека Воробья Как сообщает источник, зрители потеряли интерес к главному герою франшизы, поэтому в продолжении от него собираются отказаться
Недвижимость
На чем смело можно экономить при ремонте
Министерства РФ переедут в небоскребы
Названа стоимость самой маленькой квартиры Подмосковья
Названы самые безопасные города России
Леди
Как звезды старше 60 выглядят в обычной жизни (фото) Как Голди Хоун, Хелен Миррен, Сьюзен Сарандон и другие звезды выглядят на снимках папарацци - так же превосходно, как и на светских раутах?
Дети
Катя Гордон восхитила поклонников честным снимком после родов Спустя четыре месяца после появления на свет второго ребенка звезда выложила в Instagram неотретушированное фото в бикини.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь