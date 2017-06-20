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07:12 (мск), источник: АиФ Кузбасc

Кузбассовцев призывают купаться только на официальных пляжах

Только за прошедшие выходные в Кемеровской области утонули четыре подростка.

МЧС России призывает жителей региона тщательно выбирать места для отдыха и купаться только на официально открытых пляжах.

По информации пресс-службы обладминистрации, в настоящее время в Кемеровской области действуют 17 официально освидетельствованных госинспекцией по маломерным судам пляжей. На них дно обследовали водолазы, а зона для купания огорожена буйками. На каждом таком пляже дежурят спасатели.

МЧС России напоминает, что крайне важно соблюдать меры безопасности при купании: не купаться более 10−15 минут, чтобы не переохладиться, не входить в воду в пьяном виде. Нельзя нырять в воду в неизвестном месте, так как, не зная дна, можно получить травму, удариться головой и потерять сознание. Также запрещено оставлять детей, особенно младшего возраста, одних у воды.

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