Кузбассовцев призывают купаться только на официальных пляжах
Только за прошедшие выходные в Кемеровской области утонули четыре подростка.
Только за прошедшие выходные в Кемеровской области утонули четыре подростка.
МЧС России призывает жителей региона тщательно выбирать места для отдыха и купаться только на официально открытых пляжах.
По информации
МЧС России напоминает, что крайне важно соблюдать меры безопасности при купании: не купаться более 10−15 минут, чтобы не переохладиться, не входить в воду в пьяном виде. Нельзя нырять в воду в неизвестном месте, так как, не зная дна, можно получить травму, удариться головой и потерять сознание. Также запрещено оставлять детей, особенно младшего возраста, одних у воды.