Россельхознадзор предупредил о появлении некачественной рыбы в магазинах
На рынок попадут запасы, которые не удалось распродать в прошлом году.
На рынок попадут запасы, которые не удалось распродать в прошлом году.
Москва. 20 июня. INTERFAX.RU — Специалисты Россельхознадзора предупредили о возможном появлении в магазинах Дальнего Востока, Сибири, западных регионов России некачественной рыбы под видом свежего улова.
Специалисты отмечают, что поставки свежемороженых лососевых также будут осуществляться во внутренние регионы РФ, это Сибирь и западная часть страны. Однако вместе со свежей рыбой в продажу под видом улова этого года может попасть нереализованная рыбная продукция прошлогоднего улова.
Отмечается, что общий рекомендованный вылов тихоокеанских лососей (горбуша, кета, нерка, кижуч, чавыча) в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне составляет 319,8 тысячи тонн.
Россельхознадзор рекомендует обращать внимание на вид и запах рыбы, а также спрашивать у продавцов ветеринарные сопроводительные документы.