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08:40 (мск), источник: Uralpress.ru

В Магнитогорске школьник вымогал деньги у водителей

В Магнитогорске школьник вымогал деньги у водителей. Юный автоинспектор останавливал машины за якобы превышение скорости.

Такса за нарушение — 1000 рублей.

Видео, как маленький мальчик вымогает деньги расходиться по Сети и набирает популярность у пользователей. Передвигается вымогатель на велосипеде, а вот одет совсем не по уставу. Ни погон, ни кителя. Из всех полицейских атрибутов только фуражка и жезл.

На вопрос первого же остановленного водителя — за что остановил? Школьник отвечает, что скорость превышена. Решить проблему предлагает двумя способами: либо права либо деньги. На удивление шофер соглашается и отдает мальчику 1000 рублей. После этого обложенного данью автомобилиста лжеинспектор отпускает.

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