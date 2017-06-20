В Магнитогорске школьник вымогал деньги у водителей

Такса за нарушение — 1000 рублей.

Видео, как маленький мальчик вымогает деньги расходиться по Сети и набирает популярность у пользователей. Передвигается вымогатель на велосипеде, а вот одет совсем не по уставу. Ни погон, ни кителя. Из всех полицейских атрибутов только фуражка и жезл.