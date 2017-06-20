В Магнитогорске школьник вымогал деньги у водителей
В Магнитогорске школьник вымогал деньги у водителей. Юный автоинспектор останавливал машины за якобы превышение скорости.
В Магнитогорске школьник вымогал деньги у водителей. Юный автоинспектор останавливал машины за якобы превышение скорости.
Такса за нарушение — 1000 рублей.
Видео, как маленький мальчик вымогает деньги расходиться по Сети и набирает популярность у пользователей. Передвигается вымогатель на велосипеде, а вот одет совсем не по уставу. Ни погон, ни кителя. Из всех полицейских атрибутов только фуражка и жезл.
На вопрос первого же остановленного водителя — за что остановил? Школьник отвечает, что скорость превышена. Решить проблему предлагает двумя способами: либо права либо деньги. На удивление шофер соглашается и отдает мальчику 1000 рублей. После этого обложенного данью автомобилиста лжеинспектор отпускает.