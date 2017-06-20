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08:41 (мск), источник: Uralpress.ru

Во вторник на М-5 в Челябинской области трижды перекроют движение

Во вторник, 20 июня, на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» в Челябинской области будут трижды перекрывать движение.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УпрДор «Южный Урал», временное ограничение движения вводится в 13 часов для проведения работ по монтажу провода через дорогу примерно в 1,4 километра по направлению на юго-запад от центра поселка Новотроицкий. «Технологическое ограничение необходимо из соображений обеспечения безопасности транспортных средств и пользователей федеральной дороги», — пояснили в управлении.

Движение будет полностью перекрываться трижды на 30 минут. Интервал между ограничениями для пропуска скопившегося транспорта также составит полчаса.

Запрет коснется всех без исключения видов транспорта, как личного, так и общественного, а также машин экстренных служб в связи с необходимостью планировать поездки заранее.

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