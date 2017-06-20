Во вторник на М-5 в Челябинской области трижды перекроют движение
Во вторник, 20 июня, на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» в Челябинской области будут трижды перекрывать движение.
Во вторник, 20 июня, на автомобильной дороге федерального значения М-5 «Урал» в Челябинской области будут трижды перекрывать движение.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УпрДор «Южный Урал», временное ограничение движения вводится в 13 часов для проведения работ по монтажу провода через дорогу примерно в 1,4 километра по направлению на
Движение будет полностью перекрываться трижды на 30 минут. Интервал между ограничениями для пропуска скопившегося транспорта также составит полчаса.
Запрет коснется всех без исключения видов транспорта, как личного, так и общественного, а также машин экстренных служб в связи с необходимостью планировать поездки заранее.