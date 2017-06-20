Синоптики рассказали, когда в Башкирию придет долгожданное лето

По данным сайта Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, уже в среду днем температура воздуха прогреется до +26 градусов тепла. Но, к сожалению, это не означает, что сезон дождей закончится.

Метеорологи утверждают, что на текущей неделе сохранится неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями, ливнями, грозами в большинстве районов республики. На этой неделе ночью температура воздуха составит +8..+13 градусов, На этой неделе ночью температура воздуха составит +8..+24 градуса.