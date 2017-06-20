Большая часть самарцев предпочитает отдыхать в своем регионе
Достопримечательности собственного региона набирают популярность. Самарцы всё больше начали ориентироваться на внутриобластной туризм.
Достопримечательности собственного региона набирают популярность. Самарцы всё больше начали ориентироваться на внутриобластной туризм.
Кроме того по сравнению с летом 2016 года заметно снизилось число граждан, решивших вообще отказаться от летнего отдыха. 20% против 26 в прошлом году. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-Центром».
Согласно результатам 20% россиян намерены провести отпуск на даче, 21% — дома, занимаясь делами. 8% респондентов намерены провести летний отпуск в другом городе России, ещё столько же — на Черноморском побережье Кавказа. Поедут отдыхать за границу или в Крым по 4% соответственно.