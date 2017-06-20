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08:41 (мск), источник: Вести - Самара

Большая часть самарцев предпочитает отдыхать в своем регионе

Достопримечательности собственного региона набирают популярность. Самарцы всё больше начали ориентироваться на внутриобластной туризм.

Кроме того по сравнению с летом 2016 года заметно снизилось число граждан, решивших вообще отказаться от летнего отдыха. 20% против 26 в прошлом году. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-Центром».

Согласно результатам 20% россиян намерены провести отпуск на даче, 21% — дома, занимаясь делами. 8% респондентов намерены провести летний отпуск в другом городе России, ещё столько же — на Черноморском побережье Кавказа. Поедут отдыхать за границу или в Крым по 4% соответственно.

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