Большая часть самарцев предпочитает отдыхать в своем регионе

Кроме того по сравнению с летом 2016 года заметно снизилось число граждан, решивших вообще отказаться от летнего отдыха. 20% против 26 в прошлом году. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-Центром».

Согласно результатам 20% россиян намерены провести отпуск на даче, 21% — дома, занимаясь делами. 8% респондентов намерены провести летний отпуск в другом городе России, ещё столько же — на Черноморском побережье Кавказа. Поедут отдыхать за границу или в Крым по 4% соответственно.