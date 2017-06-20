В Куйбышевском водохранилище зафиксирован повышенный уровень воды

Из-за воды, пришедшей с верховьев Волги ее уровень в Куйбышевском водохранилище достиг 53,33 метра балтийской системы. Опасным уровнем является 53,5 м, пишут «Городские ведомости».

Сейчас при суммарном притоке воды в 16 тыс. кубометров в секунду Жигулевская ГЭС сбрасывает примерно 11,4 тыс. кубометров. Но вполне вероятно, что скоро гидроэлектростанция может увеличить сбросы до 13−14 тыс. кубометров в секунду.

Представитель МЧС Максим Кульбачный сообщил, что в 2016 г. повышение сбросов Жигулевской ГЭС до 14 тыс. кубометров в секунду привело к затоплению двух баз отдыха в районе Федоровки и дачных массивов на полуострове Копылово.