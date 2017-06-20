Детсад на 110 мест построят на улице Краснозвездная в Нижнем
Общая стоимость объекта составляет 151,5 млн рублей.
Общая стоимость объекта составляет 151,5 млн рублей.
Детский сад на 110 мест построят на улице Краснозвездная в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.
Проект дошкольного учреждения предусматривает строительство двухэтажного здания площадью 3 000 кв. м. Детский сад рассчитан на 110 воспитанников.
Его общая стоимость составит 151,5 млн рублей, включая технологическое оборудование, мебель и другие необходимые затраты. 20 июня глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов проведет выездное совещание по вопросам строительства детского сада.