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08:48 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Детсад на 110 мест построят на улице Краснозвездная в Нижнем

Общая стоимость объекта составляет 151,5 млн рублей.

Детский сад на 110 мест построят на улице Краснозвездная в Нижнем Новгороде, сообщает городская администрация.

Проект дошкольного учреждения предусматривает строительство двухэтажного здания площадью 3 000 кв. м. Детский сад рассчитан на 110 воспитанников.

Его общая стоимость составит 151,5 млн рублей, включая технологическое оборудование, мебель и другие необходимые затраты. 20 июня глава администрации Нижнего Новгорода Сергей Белов проведет выездное совещание по вопросам строительства детского сада.

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