В Екатеринбурге коллектора оштрафовали за частые звонки
В Екатеринбурге представителя коллекторского агентства оштрафовали за нарушение законодательства.
В Екатеринбурге представителя коллекторского агентства оштрафовали за нарушение законодательства.
Как сообщили Накануне.RU в
Тимофей З. признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Мужчина пояснил, что звонил должнику повторно, потому как не смог донести всю необходимую информацию сразу.
Кроме того, при общении с должником мужчина вместо своих данных — фамилии, имени и отчества назвал свой псевдоним, чем также нарушил требования закона.
В результате, коллектор был признан винновым в совершении административного правонарушения и оштрафован на 5 тыс. руб.