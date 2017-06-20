В Екатеринбурге коллектора оштрафовали за частые звонки

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского УФССП России, коллектор Тимофей З. дважды позвонил должнику, чтобы тот погасил задолженность. При этом, в соответствии с Федеральным законом «О защите прав и законных интересов физлиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» не допускается непосредственное взаимодействие в должником посредством телефонных переговоров более одного раза в сутки.

Тимофей З. признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. Мужчина пояснил, что звонил должнику повторно, потому как не смог донести всю необходимую информацию сразу.

Кроме того, при общении с должником мужчина вместо своих данных — фамилии, имени и отчества назвал свой псевдоним, чем также нарушил требования закона.

В результате, коллектор был признан винновым в совершении административного правонарушения и оштрафован на 5 тыс. руб.