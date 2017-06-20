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10:18 (мск), источник: dostup1.ru

МРЭО в Челябинской области переходит на новый график с 26 июня

В ГИБДД сообщают, что изменения в расписание вносятся для улучшения качества обслуживания и оптимизации использования рабочего времени.

С 26 июня 2017 года межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) УГИБДД ГУ МВД России по Челябинской области переходит на новый график работы — граждан обещают обслуживать более оперативно и качественно, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«В целях улучшения качества обслуживания граждан и оптимизации использования рабочего времени сотрудниками МРЭО была изучена и проанализирована эффективность работы отделения регистрации транспортных средств. В связи с тем, что в основной поток граждан, желающих совершить регистрационные действия, проходит в будние дни, было принято решение сделать воскресенье выходным днем», — рассказали в отделении пропаганды ведомства.

За счет перераспределения сотрудников в остальные дни будет открыто больше дополнительных мест приема граждан.

Напомним, это уже не первое изменение графика работы МРЭО за три месяца — глобально расписание менялось в апреле; в мае из-за отсутствия бланков и компьютерных сбоев вводились разовые изменения.

Так, с 26 июня отделение регистрации транспортных средств будет работать по следующему графику:

Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота — с 8.30 до 19.30.
Четверг — с 12.30 до 21.00.
Воскресенье — выходной.

График работы отделения по приему и выдаче водительских удостоверений остается прежним:

Вторник, среда, пятница — 8.30−17.30.
Четверг — 12.30−21.00.
Понедельник и воскресенье — выходные.

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