МРЭО в Челябинской области переходит на новый график с 26 июня
В ГИБДД сообщают, что изменения в расписание вносятся для улучшения качества обслуживания и оптимизации использования рабочего времени.
В ГИБДД сообщают, что изменения в расписание вносятся для улучшения качества обслуживания и оптимизации использования рабочего времени.
С 26 июня 2017 года межрайонный
«В целях улучшения качества обслуживания граждан и оптимизации использования рабочего времени сотрудниками МРЭО была изучена и проанализирована эффективность работы отделения регистрации транспортных средств. В связи с тем, что в основной поток граждан, желающих совершить регистрационные действия, проходит в будние дни, было принято решение сделать воскресенье выходным днем», — рассказали в отделении пропаганды ведомства.
За счет перераспределения сотрудников в остальные дни будет открыто больше дополнительных мест приема граждан.
Напомним, это уже не первое изменение графика работы МРЭО за три месяца — глобально расписание менялось в апреле; в мае
Так, с 26 июня отделение регистрации транспортных средств будет работать по следующему графику:
Понедельник, вторник, среда, пятница, суббота — с 8.30 до 19.30.
Четверг — с 12.30 до 21.00.
Воскресенье — выходной.
График работы отделения по приему и выдаче водительских удостоверений остается прежним:
Вторник, среда, пятница — 8.30−17.30.
Четверг — 12.30−21.00.
Понедельник и воскресенье — выходные.