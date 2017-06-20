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10:18 (мск), источник: Uralpress.ru

У 92 южноуральцев подозревают клещевой энцефалит

В Челябинской области за прошедшую неделю 11 человек госпитализировали с подозрением на клещевой энцефалит. Всего за этот период жертвами клещей стали 1242 южноуральца.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе регионального Минздрава, всего с начала сезона с подозрением на энцефалит госпитализировали 92 человека, в том числе 6 детей младше 14 лет. У двоих человек диагноз был подтвержден. С начала сезона было зарегистрировано 10 тысяч 466 случаев укуса клеща в регионе.

«В случае заражения энцефалитом тяжесть заболевания зависит не только от возраста и состояния иммунитета, но и от концентрации вируса в самом клеще, от места присасывания, а также от длительности пребывания впившегося клеща на теле, — отмечает начальник отдела профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни минздрава Челябинской области Ольга Яворская. — Чтобы защитить себя от тяжелой болезни, развития осложнений и возможного летального исхода, мы рекомендуем своевременную вакцинацию. Но даже привитым людям стоит соблюдать меры предосторожности».

При посещении лесной зоны необходимо регулярно проводить осмотр тела и одежды, использовать репелленты. Если присасывания клеща избежать не удалось, необходимо в короткие сроки снять его с тела. Лучше это сделать в ближайшем травмпункте. Там проведут обработку раны. Клеща необходимо отнести в лабораторию на анализ. Если анализ показал, что клещ является переносчиком клещевого энцефалита, а человек не привит, следует поставить прививку иммуноглобулином. Если клещ инфицирован боррелиозом, анаплазмозом, эрлихиозом, необходимо обратиться к врачу, который назначит курс лечения.

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