Челябинская бизнес-леди под страхом тюрьмы погасила двухмиллионный штраф

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФССП по Челябинской области, исполнительное производство в отношении коммерсантки было возбуждено в апреле этого года. Судебные приставы сразу стимулировали женщину к выплате штрафа, предупредив о возможной замене наказания на более суровое, вплоть до тюремного заключения. После чего та выплатила 150 тысяч рублей.

Но этой суммы было явно недостаточно, поэтому челябинская бизнес-вумен ходатайствовала перед судом о рассрочке исполнения. Но поскольку рассмотрение ее ходатайства назначили только на август 2017 года, ей все же пришлось срочно найти деньги и полностью погасить штраф.

Как уточняют в ведомстве, наличными она привезла в отдел более полутора миллионов рублей. А остаток задолженности — 297 тысяч рублей — находится под арестом следствия по делу гражданки.

Как только все денежные средства поступят в федеральный бюджет, исполнительное производство в отношении должницы будет завершено.