Челябинская бизнес-леди под страхом тюрьмы погасила двухмиллионный штраф
Предпринимательница из Челябинска выплатила двухмиллионный штраф, назначенный ей судом за дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу.
Предпринимательница из Челябинска выплатила двухмиллионный штраф, назначенный ей судом за дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФССП по Челябинской области, исполнительное производство в отношении коммерсантки было возбуждено в апреле этого года. Судебные приставы сразу стимулировали женщину к выплате штрафа, предупредив о возможной замене наказания на более суровое, вплоть до тюремного заключения. После чего та выплатила 150 тысяч рублей.
Но этой суммы было явно недостаточно, поэтому челябинская
Как уточняют в ведомстве, наличными она привезла в отдел более полутора миллионов рублей. А остаток задолженности — 297 тысяч рублей — находится под арестом следствия по делу гражданки.
Как только все денежные средства поступят в федеральный бюджет, исполнительное производство в отношении должницы будет завершено.