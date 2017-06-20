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10:19 (мск), источник: Uralpress.ru

Челябинская бизнес-леди под страхом тюрьмы погасила двухмиллионный штраф

Предпринимательница из Челябинска выплатила двухмиллионный штраф, назначенный ей судом за дачу взятки в особо крупном размере должностному лицу.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в УФССП по Челябинской области, исполнительное производство в отношении коммерсантки было возбуждено в апреле этого года. Судебные приставы сразу стимулировали женщину к выплате штрафа, предупредив о возможной замене наказания на более суровое, вплоть до тюремного заключения. После чего та выплатила 150 тысяч рублей.

Но этой суммы было явно недостаточно, поэтому челябинская бизнес-вумен ходатайствовала перед судом о рассрочке исполнения. Но поскольку рассмотрение ее ходатайства назначили только на август 2017 года, ей все же пришлось срочно найти деньги и полностью погасить штраф.

Как уточняют в ведомстве, наличными она привезла в отдел более полутора миллионов рублей. А остаток задолженности — 297 тысяч рублей — находится под арестом следствия по делу гражданки.

Как только все денежные средства поступят в федеральный бюджет, исполнительное производство в отношении должницы будет завершено.

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