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10:18 (мск), источник: Pro Город Самара

Мэр Самары Фурсов озаботился состоянием урн

В приоритете находятся урны, расположенные на гостевых маршрутах ЧМ-2018.

Мэр Самары Олег Фурсов высказал замечания подрядчикам, которые работают на улицах города, передает «Самарская Газета». По словам главы города, они недостаточно следят за состоянием урн, расположенных на ремонтируемых участках.

— Там, где сейчас ремонтируют тротуары, мусорные урны находятся в ужасном состоянии. Несмотря на ремонт, их нужно поддерживать в порядке. Где-то выровнять, подкрасить, где-то заменить, — заявил Олег Фурсов.

Такое указание мэр дал департаменту городского хозяйства. Также он поручил разработать новый дизайн урн и предусмотреть изменения в бюджете города на следующий год.

— Нужно посчитать, сколько средств нам нужно, чтобы обновить все урны в городе. Если денег будет недостаточно, установить их, прежде всего, на гостевых маршрутах. Дальнейшее обновление нужно будет проводить тогда по мере поступления средств в городскую казну, — продолжил градоначальник.

По мнению Олега Фурсова, необходимо предусмотреть такой внешний вид урн, чтобы в них невозможно было выкидывать мусор целыми пакетами. В частности, по словам главы города, этим грешат жители Самарского района.

Сейчас в Самаре муниципальными предприятиями и департаментом городского хозяйства установлено более пяти тысяч урн.

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