Мэр Самары Фурсов озаботился состоянием урн

Мэр Самары Олег Фурсов высказал замечания подрядчикам, которые работают на улицах города, передает «Самарская Газета». По словам главы города, они недостаточно следят за состоянием урн, расположенных на ремонтируемых участках.

— Там, где сейчас ремонтируют тротуары, мусорные урны находятся в ужасном состоянии. Несмотря на ремонт, их нужно поддерживать в порядке. Где-то выровнять, подкрасить, где-то заменить, — заявил Олег Фурсов.

Такое указание мэр дал департаменту городского хозяйства. Также он поручил разработать новый дизайн урн и предусмотреть изменения в бюджете города на следующий год.

— Нужно посчитать, сколько средств нам нужно, чтобы обновить все урны в городе. Если денег будет недостаточно, установить их, прежде всего, на гостевых маршрутах. Дальнейшее обновление нужно будет проводить тогда по мере поступления средств в городскую казну, — продолжил градоначальник.

По мнению Олега Фурсова, необходимо предусмотреть такой внешний вид урн, чтобы в них невозможно было выкидывать мусор целыми пакетами. В частности, по словам главы города, этим грешат жители Самарского района.

Сейчас в Самаре муниципальными предприятиями и департаментом городского хозяйства установлено более пяти тысяч урн.