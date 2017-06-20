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10:36 (мск), источник: ТАСС

Минтруд представил график выходных и праздничных дней на 2018 год

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты РФ вынесло на обсуждение график выходных и праздничных дней на 2018 год, согласно которому, в частности, предусматривается двухдневная рабочая неделя после первых майских праздников.

Проект постановления правительства РФ, разработанный ведомством, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов regulation.gov.ru.

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«Предлагается выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 9 марта и 2 мая соответственно.

Также предлагается перенести дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 июня и субботы 29 декабря на понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 31 декабря соответственно", — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Таким образом, в 2018 году планируются следующие дни отдыха: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года — новогодние и рождественские каникулы;.

с 23 по 25 февраля — выходные в честь Дня защитника Отечества;.

с 8 по 11 марта — в честь Международного женского дня;.

с 29 апреля по 2 мая — в честь Праздника весны и труда;.

9 мая — День Победы;.

с 10 по 12 июня — в честь Дня России;.

с 3 по 5 ноября — честь Дня народного единства.

Также, в течение недели, на которую приходятся первые майские праздники, рабочими днями будут только 3 и 4 мая (четверг и пятница).

Комментарии
5
Александр Невский
Сумасшедшее кол-во выходных и праздников для страны, находящейся в экономическом кризисе. Ну понятно чиновникам и депутатам это на руку, собрали вещички и рванули на моря. Значительная часть населения России, не имея средств на это средств, развлекается бюджетно и доступно - бутылкой. Количество пьяных и похмеляющихся в длинные праздники зашкаливает, смертность от алкоголя вырастает в разы.
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Зоя Хрюкан
Все это корошо , но касается только бюджетников , как говориться кто платит , тот и решает кому и когда работать )
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А Б
Минтруд пытается проявлять заботу о том, чтобы население РФ отдыхало в соответствии с удобным графиком и пожеланиями. Это хорошо. Плохо другое - население РФ работать не хочет и работает плохо, производительность труда гораздо ниже, чем в европейских странах и США, не говоря уже о Японии. Странно, что Минтруд этой проблемой не озаботился.
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