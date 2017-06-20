В вузах Хабаровского края началась приемная кампания

При этом, как и в предыдущие годы, абитуриенты смогут подать заявления не более чем в пять различных вузов и участвовать в конкурсах не более чем по трем специальностям в каждом из них, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Всего в государственных вузах региона предусмотрено 4433 бюджетных места по программам бакалавриата и специалитета, еще 1133 места — по программам магистратуры. Стать очниками смогут 3442 человека, заочниками — 991 человек.

По сравнению с прошлым годом увеличилось количество бюджетных мест по нескольким группам направлений. В их числе — «Инженерное дело, технологии и технические науки», «Здравоохранение и медицинские науки». Больше абитуриентов на бесплатной основе смогут принять Дальневосточный государственный медицинский университет, Тихоокеанский государственный университет, а также вузы Комсомольска-на-Амуре. Вместе с тем сократилось количество бюджетных мест по направлениям подготовки, связанным с науками об обществе. В частности, речь идет об экономических и юридических специальностях.

Прием документов завершится 26 июля. Первой волной, 29 июля, пройдет зачисление абитуриентов, поступающих без вступительных испытаний и имеющие особые права. Зачисление по общему конкурсу на бюджетные места проведут в два этапа — до 8 августа.