В больницах Самарской области будет запрещена продажа ритуальных товаров

Депутаты губдумы поручили сотрудникам министерства здравоохранения проверить наличие на территории медицинских учреждений факта торговли ритуальными товарами, сообщает 63.ru.

По мнению народных избанников, продажа подобное атрибутики на территории больницы может не только негативно отразиться на пациентах, но и выходит за рамки деятельности лечебных заведений.

Также в правительство Самарской области был направлен вопрос о проектировании и строительстве на территории региона крематория и патологоанатомических отделений, предназначенных для обслуживания сельского населения.