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11:43 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

16 выпускников в Иркутской области удалили с ГИА за мобильники и шпаргалки

Основные дни сдачи экзаменов завершились.

Источник: IrkutskMedia.ru

16 выпускников в Приангарье удалили с ГИА за использование сотовых телефонов и шпаргалок. Основные дни сдачи экзаменов на текущий момент завершены. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на сайт Института развития образования Иркутской области.

19 июня завершились основные дни сдачи ЕГЭ. В этот день участники сдавали предметы по выбору: химию и историю. Выпускные испытания в школе являются вступительными экзаменами в вуз. Всего экзамены проводились по 13-ти общеобразовательным предметам.

«По области работало 84 пункта проведения экзаменов. Во всех ППЭ велось онлайн и офлайн видеонаблюдение. Ход экзаменов контролировали общественные наблюдатели, представители министерства образования Иркутской области, службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области, находясь в ППЭ или в режиме онлайн на портале. 55 ППЭ использовали технологии печати КИМ в аудитории и сканирование бланков ответов участников ЕГЭ в штабе ППЭ», — сообщается на сайте.

Экзамены прошли в штатном режиме. По итогам первых испытаний по области были определены 12 стобалльников: семь участников испытания по математике профильного уровня, пять — по информатике и ИКТ.

С 20 июня по 1 июля 2017 года начинаются резервные дни сдачи ЕГЭ, в эти дни сдать ЕГЭ могут выпускники текущего года, которые не преодолели минимальный порог по обязательным предметам (русский язык — 24 балла, математика профильного уровня — 27 баллов, математика базового уровня — менее трех баллов), участники, которые не явились для сдачи экзаменов в основные дни по уважительным причинам, и досрочно завершившие экзамены по объективным причинам или медицинским показаниям.

Также в эти дни экзамены будут сдавать выпускники прошлых лет, которым необходимы результаты экзаменов для поступления в вуз. Результаты ЕГЭ действительны четыре года.

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