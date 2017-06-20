Поликлинику в воронежском Шилово построят к концу 2018 года
Поликлиника должна состоять из
Поликлиника должна состоять из
Департамент строительной политики Воронежской области определился с подрядчиком на строительство поликлиники в микрорайоне Шилово в четверг, 15 июня. Новое медучреждение на улице Острогожская к 21 декабря 2018 года построит АО «Домостроительный комбинат», сообщается на сайте госзакупок. Застройщик стал единственным участником электронного аукциона.
Областные власти оценили объект в 293,2 млн рублей, ДСК снижать цену не стал. Деньги на строительствовыделят из областного и федерального бюджетов.
Согласно аукционной документации, поликлиника будет рассчитана на 550 посещений в смену и должна состоять из
В поликлинике будут функционально выделены блок детской поликлиники, блоки взрослой поликлиники, психиатрической службы, наркологической службы, онкологической службы, блок неотложной помощи, блок
На улице Острогожская в Шилово появится микрорайон «Ласточкино» — на 340 га возведут 3,7 млн кв. м. жилья, а также построят три школы, семь детских садов, поликлинику,
К концу 2018 года ДСК также построит в микрорайоне школу на 1224 места (51 класс) стоимостью почти 719,3 млн рублей. Здание школы будет состоять из трех разновысоких корпусов: из