Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: на валютном рынке скоро грянет буря
Смерть близкого оставляет шрамы на сердце
Путин дал развернутый ответ на слова Порошенко о России
"Наизнанку": что продают под видом чистой питьевой воды
Обвиняемая в гибели «пьяного» ребенка сделала заявление
Хорошо ли вы знаете советские мультфильмы?«Ну, погоди!», «Простоквашино», «Карлсон» и другие шедевры: пройдите тест на знание мультиков!
Безрукова, Климова с детьми и другие на премьере «Трансформеров»
Последняя роль Охлобыстина: съемки фильма «Временные трудности»
Москвичи начали распродавать свои квартиры в новостройках
Дума обсудила, где деньги на страховки дольщиков
Калашникова получила в подарок квартиру за 40 миллионов - СМИ
Экс-жена Башарова пришла на фестиваль с кавалером
Виктория Боня попала в скандал и «прославилась» в Турции
Кончаловский рассказал, как пережил трагедию с дочерью
Новейший корвет РФ впервые применил свое главное оружие – СМИ
«Они сходят с ума»: эксперт о новейшем оружии США
В Европе начали продавать гаечный ключ, о котором мечтает каждый
На «Газели» будут ставить двигатели Volkswagen
Фоторепортажи
20Скончался актер Алексей Баталов
12Пожары в Португалии унесли жизни более 60 человек
13:15 (мск), источник: Вести - Воронеж

Поликлинику в воронежском Шилово построят к концу 2018 года

Поликлиника должна состоять из детско-взрослой поликлиники, а также психиатрической, наркологической и онкологической службы.

Департамент строительной политики Воронежской области определился с подрядчиком на строительство поликлиники в микрорайоне Шилово в четверг, 15 июня. Новое медучреждение на улице Острогожская к 21 декабря 2018 года построит АО «Домостроительный комбинат», сообщается на сайте госзакупок. Застройщик стал единственным участником электронного аукциона.

Областные власти оценили объект в 293,2 млн рублей, ДСК снижать цену не стал. Деньги на строительствовыделят из областного и федерального бюджетов.

Согласно аукционной документации, поликлиника будет рассчитана на 550 посещений в смену и должна состоять из детско-взрослой поликлиники на 375 посещений в смену, а также психиатрической, наркологической и онкологической (с дневным отделением на восемь коек) службы на 175 посещений в смену.

В поликлинике будут функционально выделены блок детской поликлиники, блоки взрослой поликлиники, психиатрической службы, наркологической службы, онкологической службы, блок неотложной помощи, блок молочно-раздаточного пункта и служебно-административный блок. У каждого из них отдельный вход с пандусами для детских и инвалидных колясок.

На улице Острогожская в Шилово появится микрорайон «Ласточкино» — на 340 га возведут 3,7 млн кв. м. жилья, а также построят три школы, семь детских садов, поликлинику, физкультурно-спортивный комплекс, паркинги на 3 тыс. мест. Строительство детского сада на улице Острогожской, рассчитанного на 220 мест, обойдется 177,4 млн рублей.

К концу 2018 года ДСК также построит в микрорайоне школу на 1224 места (51 класс) стоимостью почти 719,3 млн рублей. Здание школы будет состоять из трех разновысоких корпусов: из трех-и четырехэтажного учебного, двухэтажного общественного и одноэтажного спортивного. Блоки будут связаны вестибюльной группой.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
Пожар в высотке: матери выбрасывали детей из окон. Видео
Админ "группы смерти" угрожал школьнице, отказавшейся от суицида
СКР возбудил дело после гибели подростков на Ладоге
Минтруд представил график выходных на 2018 год
Уволился главврач больницы, пациентка которой жаловалась Путину
В России резко дорожает гречка
Сборная России показала лучшую статистику на старте КК-2017
Обвинение требует для бизнесмена Полонского восемь лет колонии
ЦБ: банкоматы все чаще выдают фальшивые купюры
Спорт
Гости из Хиросимы и полуночный Лев: что происходит в Казани Рассказываем о жизни столицы Татарстана во время паузы между матчами Кубка конфедераций-2017
Авто
«Викинг» — новый 900-сильный броневик для спецназа ФСБ Компания «ФОРТ Технология» получила разрешение на выпуск партии рейдовых бронированных автомобилей «Викинг»
Hi-Tech
Начался выпуск первой партии российских компьютеров Старт серийного производства запланирован на начало 2018 года
Кино
Ксения Собчак заинтриговала снимком со съемок нового проекта Телеведущая вместе с партнером по площадке Антоном Красовским примерила образы из разных исторических эпох
Недвижимость
Путин поддержал идею выдавать бесплатно землю по всей стране
Петербуржцы пожаловались на завышенную квартплату
В России подешевели частные дома
Названы самые безопасные города России
Леди
Какие босоножки этим летом вошли в моду (фото) В обуви из нашей подборки можно отправиться куда угодно и не переживать за свой внешний вид.
Дети
Принц Джордж рассмешил соцсети своей непосредственностью Мальчик откровенно скучал, наблюдая за парадом с балкона Букингемского дворца.
Все о ремонте
Ремонт хрущевки: 11 полезных советов
Часы как декоративный элемент интерьера
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь