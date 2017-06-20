Поликлинику в воронежском Шилово построят к концу 2018 года

Департамент строительной политики Воронежской области определился с подрядчиком на строительство поликлиники в микрорайоне Шилово в четверг, 15 июня. Новое медучреждение на улице Острогожская к 21 декабря 2018 года построит АО «Домостроительный комбинат», сообщается на сайте госзакупок. Застройщик стал единственным участником электронного аукциона.

Областные власти оценили объект в 293,2 млн рублей, ДСК снижать цену не стал. Деньги на строительствовыделят из областного и федерального бюджетов.

Согласно аукционной документации, поликлиника будет рассчитана на 550 посещений в смену и должна состоять из детско-взрослой поликлиники на 375 посещений в смену, а также психиатрической, наркологической и онкологической (с дневным отделением на восемь коек) службы на 175 посещений в смену.

В поликлинике будут функционально выделены блок детской поликлиники, блоки взрослой поликлиники, психиатрической службы, наркологической службы, онкологической службы, блок неотложной помощи, блок молочно-раздаточного пункта и служебно-административный блок. У каждого из них отдельный вход с пандусами для детских и инвалидных колясок.

На улице Острогожская в Шилово появится микрорайон «Ласточкино» — на 340 га возведут 3,7 млн кв. м. жилья, а также построят три школы, семь детских садов, поликлинику, физкультурно-спортивный комплекс, паркинги на 3 тыс. мест. Строительство детского сада на улице Острогожской, рассчитанного на 220 мест, обойдется 177,4 млн рублей.