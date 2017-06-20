В России могут появиться несколько новых «Сколково»

Проект федерального закона «Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и научных организаций» внесен в нижнюю палату парламента правительством. По словам Фомичева, закон нацелен на то, чтобы создавать при ведущих образовательных и научных организациях «инновационный пояс».

Научные и образовательные организации получают возможность коммерциализировать те исследования и разработки, которые они ведут в рамках своей деятельности.

Чиновник отметил, что уже сейчас вузы могут создавать малые инновационные предприятия, но льготный режим для таких организаций отсутствует.

«Изначально предполагалось, что соответствующий правовой режим, когда мы начинали обсуждать эту тему в правительстве, будет создаваться под МГУ и “Воробьевы горы”. Но было принято решение президентом Российской Федерации, законопроект должен носить рамочный характер и позволять в случае принятия соответствующего решения правительства такие инновационные и технологические центры создавать и при других организациях, образовательных и научных», — отметил Фомичев.

«Решение по созданию каждого такого центра будет приниматься правительством Российской Федерации на основании представления от инициатора (вузы и научные организации, — прим. Indicator.Ru)», — добавил чиновник. Также правительство будет определять направления науки и технологий, для которых создается инновационный центр и назначать руководителя.

По словам Фомичева, в основу законопроекта лег закон о Сколково. «В отличие от Сколково, где по сути одна управляющая организация, здесь введены две. Фонд позволяет инициатору проекта — научно-образовательной организации — оказывать необходимое управляющее влияние и контролировать работу центра. Управляющая компания будет отвечать за инфраструктуру центра и его коммерческую деятельность», — отметил Фомичев.

Законопроект также предполагает льготы по налогам и таможенным платежам для инновационных центров. О необходимости создания инновационного центра в своем регионе уже заявил губернатор Тамбовской области.