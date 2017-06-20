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12:40 (мск), источник: Индикатор

В России могут появиться несколько новых «Сколково»

В России может появиться несколько инновационных центров аналогичных «Сколково» и «Воробьевым горам» МГУ. Об этом рассказал сегодня, 20 июня, на заседании комитета Госдумы по образованию и науке заместитель министра экономического развития Олег Фомичев.

Источник: РИА "Новости"

Проект федерального закона «Об инновационном и научно-технологическом развитии образовательных и научных организаций» внесен в нижнюю палату парламента правительством. По словам Фомичева, закон нацелен на то, чтобы создавать при ведущих образовательных и научных организациях «инновационный пояс».

Научные и образовательные организации получают возможность коммерциализировать те исследования и разработки, которые они ведут в рамках своей деятельности.
Олег Фомичев
Заместитель министра экономического развития

Чиновник отметил, что уже сейчас вузы могут создавать малые инновационные предприятия, но льготный режим для таких организаций отсутствует.

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«Изначально предполагалось, что соответствующий правовой режим, когда мы начинали обсуждать эту тему в правительстве, будет создаваться под МГУ и “Воробьевы горы”. Но было принято решение президентом Российской Федерации, законопроект должен носить рамочный характер и позволять в случае принятия соответствующего решения правительства такие инновационные и технологические центры создавать и при других организациях, образовательных и научных», — отметил Фомичев.

«Решение по созданию каждого такого центра будет приниматься правительством Российской Федерации на основании представления от инициатора (вузы и научные организации, — прим. Indicator.Ru)», — добавил чиновник. Также правительство будет определять направления науки и технологий, для которых создается инновационный центр и назначать руководителя.

По словам Фомичева, в основу законопроекта лег закон о Сколково. «В отличие от Сколково, где по сути одна управляющая организация, здесь введены две. Фонд позволяет инициатору проекта — научно-образовательной организации — оказывать необходимое управляющее влияние и контролировать работу центра. Управляющая компания будет отвечать за инфраструктуру центра и его коммерческую деятельность», — отметил Фомичев.

Законопроект также предполагает льготы по налогам и таможенным платежам для инновационных центров. О необходимости создания инновационного центра в своем регионе уже заявил губернатор Тамбовской области.

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