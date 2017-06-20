Спортсмены из 11 регионов Сибири приехали на Парасибириаду в Иркутске
В Иркутск прибыли все сборные, подавшие заявки на участие в спортивных играх Сибирского федерального округа среди лиц с поражением
В Иркутск прибыли все сборные, подавшие заявки на участие в спортивных играх Сибирского федерального округа среди лиц с поражением
Как сообщает 20 июня
Торжественное открытие «Парасибириады — 2017» состоится 21 июня в 12:00 на стадионе «Труд» в Иркутске. В первый день здесь пройдут соревнования по легкой атлетике и пауэрлифтингу, 22 и 23 июня — соревнования по настольному теннису, шашкам, дартсу и волейболу сидя будут проходить в
«Для нас большая честь и огромная ответственность принимать Парасибириаду, она пройдет в Иркутске впервые. Вход на все соревнования свободный», — отметил Илья Резник.
Напомним, в составе сборной команды Иркутской области десять спортсменов из Иркутска, Ангарска,
Организаторы «Парасибириады — 2017» — общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», министерство спорта Иркутской области, администрация Иркутска.