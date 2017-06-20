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13:07 (мск), источник: Baikal-info.ru

Спортсмены из 11 регионов Сибири приехали на Парасибириаду в Иркутске

В Иркутск прибыли все сборные, подавшие заявки на участие в спортивных играх Сибирского федерального округа среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата «Парасибириада — 2017».

Как сообщает 20 июня пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на министра спорта региона Илью Резника, в соревнованиях примут участие 124 спортсмена из 11 сибирских регионов.

Торжественное открытие «Парасибириады — 2017» состоится 21 июня в 12:00 на стадионе «Труд» в Иркутске. В первый день здесь пройдут соревнования по легкой атлетике и пауэрлифтингу, 22 и 23 июня — соревнования по настольному теннису, шашкам, дартсу и волейболу сидя будут проходить в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» (мкр. Юбилейный, 49/1).

«Для нас большая честь и огромная ответственность принимать Парасибириаду, она пройдет в Иркутске впервые. Вход на все соревнования свободный», — отметил Илья Резник.

Напомним, в составе сборной команды Иркутской области десять спортсменов из Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского и Заларинского района. Они выступят во всех шести видах спорта, заявленных в программе Парасибириады.

Организаторы «Парасибириады — 2017» — общероссийская общественная организация «Всероссийское общество инвалидов», Иркутская областная организация ООО «Всероссийское общество инвалидов», министерство спорта Иркутской области, администрация Иркутска.

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