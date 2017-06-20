День города-2017 пройдет в Воронеже 16 сентября

Напомним, ранее сообщалось, что в воронежской Городской Думы согласовали изменения в уставе города, согласно которым дата празднования может быть перенесена решением депутатов. Однако в данный момент информации о том, что в этом году День Города в Воронеже будет отмечаться не 16 сентября, а в какой-либо другой день, в городскую администрацию не поступало.

В мэрии подчеркнули, что в случае переноса даты, общественность и СМИ обязательно будут об этом проинформированы заранее.

— Подготовка к Дню Города в любом случае ведется, даже если дата изменится, на программу мероприятий существенно это не повлияет, — пояснили в городской администрации.