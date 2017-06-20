В Прикамье более 700 выпускников окончат школу с золотой медалью

Более 11,4 тысяч выпускников заканчивают школу в Пермском крае в этом году. По предварительным данным, 730 человек получат золотые медали.

Как сообщили в краевой администрации, около полутора тысяч человек набрали 225 баллов и выше по итогам сдачи ЕГЭ. С 24 июня в прикамских школах стартуют выпускные вечера, на которых одиннадцатиклассникам будут вручать аттестаты. В некоторых муниципалитетах выпускные пройдут в формате единого дня.

2 июля в Перми на эспланаде впервые пройдёт общекраевой выпускной «Будущее здесь». Планируется, что в нём примут участие около 1,5 тысяч одиннадцатиклассников.