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13:08 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Прикамье более 700 выпускников окончат школу с золотой медалью

Выпускные вечера стартуют в крае с 24 июня.

Источник: Reuters

Более 11,4 тысяч выпускников заканчивают школу в Пермском крае в этом году. По предварительным данным, 730 человек получат золотые медали.

Как сообщили в краевой администрации, около полутора тысяч человек набрали 225 баллов и выше по итогам сдачи ЕГЭ. С 24 июня в прикамских школах стартуют выпускные вечера, на которых одиннадцатиклассникам будут вручать аттестаты. В некоторых муниципалитетах выпускные пройдут в формате единого дня.

2 июля в Перми на эспланаде впервые пройдёт общекраевой выпускной «Будущее здесь». Планируется, что в нём примут участие около 1,5 тысяч одиннадцатиклассников.

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