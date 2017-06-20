Главврач больницы в Апатитах, пациентка которой жаловалась Путину, уволился

В ходе «прямой линии» к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. В понедельник Дарью доставили в НИИ онкологии имени Герцена в Москве.

«Девятнадцатого июня главный врач АКЦГБ (Апатитско-Кировская центральная городская больница — ред.) Юрий Ширяев написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщается в группе «Апатиты против увольнения Юрия Ширяева».