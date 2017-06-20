Главврач больницы в Апатитах, пациентка которой жаловалась Путину, уволился
МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. Главный врач
МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. Главный врач
В ходе «прямой линии» к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину, и
«Девятнадцатого июня главный врач АКЦГБ (Апатитско-Кировская центральная городская больница — ред.) Юрий Ширяев написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщается в группе «Апатиты против увольнения Юрия Ширяева».
О причинах увольнения Ширяева не сообщается. Местные СМИ сообщают, что написав заявление, Ширяев отправился в Кировск на сложную операцию. В конце прошлой недели Ширяев сообщил журналистам, что сразу после «прямой линии» у него возникло желание уволиться, однако позже он решил этого не делать.
Получить комментарий в лечебном учреждении РИА Новости пока не удалось. В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что не комментируют ситуацию. Известно, что последние несколько дней прием жителей Апатитов на месте ведет глава регионального минздрава Валерий Перетрухин.