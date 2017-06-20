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13:16 (мск), источник: РИА Новости

Главврач больницы в Апатитах, пациентка которой жаловалась Путину, уволился

МУРМАНСК, 20 июн — РИА Новости. Главный врач Кировско-Апатитской больницы, на проблемы в которой в ходе «прямой линии» с президентом пожаловалась онкобольная Дарья Старикова, написал заявление об увольнении, сообщается на странице больницы в социальной сети ВКонтакте.

В ходе «прямой линии» к президенту обратилась Дарья Старикова из города Апатиты, которой поставили диагноз рак четвертой стадии. При этом, по ее словам, изначально врачи ставили ей диагноз межпозвоночный остеохондроз, лечили спину, и из-за этого время в лечении было упущено. При этом в городе наблюдается недостаток узких специалистов, большую часть которых перевели в соседний Кировск. В понедельник Дарью доставили в НИИ онкологии имени Герцена в Москве.

«Девятнадцатого июня главный врач АКЦГБ (Апатитско-Кировская центральная городская больница — ред.) Юрий Ширяев написал заявление об увольнении по собственному желанию», — сообщается в группе «Апатиты против увольнения Юрия Ширяева».

О причинах увольнения Ширяева не сообщается. Местные СМИ сообщают, что написав заявление, Ширяев отправился в Кировск на сложную операцию. В конце прошлой недели Ширяев сообщил журналистам, что сразу после «прямой линии» у него возникло желание уволиться, однако позже он решил этого не делать.

Получить комментарий в лечебном учреждении РИА Новости пока не удалось. В региональном минздраве РИА Новости сообщили, что не комментируют ситуацию. Известно, что последние несколько дней прием жителей Апатитов на месте ведет глава регионального минздрава Валерий Перетрухин.

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