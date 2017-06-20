Коляда ввел «военную дисциплину» на своем фестивале

20 июня в Екатеринбурге открывается XI международный фестиваль современной драматургии «Коляда-Plays». 10 дней на театральных площадках города будет идти по 3−4 спектакля в день, передает «Уралинформбюро».

В столицу Урала съехались коллективы из 31 города шести стран мира — России, Македонии, Венгрии, Казахстана, Румынии, Сербии. Артисты сыграют 37 спектаклей, это — рекордная цифра за 11 лет проведения «Коляда-Plays».

В прошлом году Николай Коляда грозился, что юбилейный фестиваль станет последним, объясняя это сопротивлением и нежеланием театров Екатеринбурга предоставлять свои сцены приезжим театральным коллективам.

«Сегодня — “военная дисциплина”. Еще в феврале Павев Креков (заместитель губернатора Свердловской области — прим.ред.) вызвал всех директоров и прочих ответственных лиц, и сказал мягко, но твердо, как сталь: “Этот фестиваль нам нужен, он должен быть на карте России”. И директора пошли по своим театрам, сказали — черт с ним, этим Колядой, будем помогать. Так что сегодня наши спектакли ставятся практически на всех площадках», — радуется драматург.

Звезд общероссийского масштаба на «Коляда-Plays» не будет. По словам Павла Крекова, на фестиваль приезжают те коллективы, которые навряд ли поедут на «Золотую маску». «Но это, я уверен, не недостаток, а наше достоинство. Такой народный в хорошем смысле слова фестиваль — разные театры, спектакли, направления», — подчеркивает вице-губернатор.

Сам Коляда отсутствие звезд объясняет их непомерными гонорарами и скромным бюджетом фестиваля: «В прошлом году была Петрушевская. И сегодня меня спрашивают: “А где же Безруков, ты же обещал?” Я бы мог, конечно, пригласить звезд, и уже начал даже… Но, пардон, звезды стоят больших денег. Мы лучше привезем 5 маленьких театров, и они будут и счастливы, и благодарны, и в них какая-то жизнь забурлит».

Главный посыл «Коляда-Plays» — популяризировать уральскую драматургию — не меняется с его старта. «Я же хитрый хохол, я делаю этот фестиваль для чего? Чтобы мотивировать театры к постановке спектаклей по пьесам уральских драматургов. Чтобы они взяли и обратили на них внимание. Для меня очень важно, чтобы пьесы моих учеников ставились, чтобы их слава отражалась на меня, чтобы про меня говорили (я вообще люблю, когда меня хвалят), какой Коляда молодец, сколько учеников наплодил!» — смеется драматург.

Несмотря на то, что театральные коллективы будут биться за победу (на фестивале — 8 призов), его творческий руководитель призывает к философскому «главное — участие».