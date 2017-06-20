«Человек-паук» по челябински: мужчина 2 часа ползал по проводам над железной дорогой
Работникам ЮУЖД пришлось обратиться за помощью к спасателям.
Работникам ЮУЖД пришлось обратиться за помощью к спасателям.
Челябинец два часа ползал по проводам контактной сети над железной дорогой — с просьбой снять «человека-паука» в городскую службу спасения обратились работники ЮУЖД, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на
«Сотрудники железной дороги рассказали диспетчеру, что на столбе контактной сети высотой около 10 метров сидит мужчина. На место была направлена
Спасатель уговаривал мужчину по имени Сергей спуститься, но тот не желал прислушиваться к нему и постоянно перемещался по проводам. Лишь спустя два часа беседы, пожаловавшись на усталость, возмутитель спокойствия
Как только 33-летний челябинец оказался внизу, его задержала полиция.