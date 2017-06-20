В Кунгуре мужчина устроил акцию протеста у здания службы судебных приставов
20 июня в 12:00 у здания службы судебных приставов Кунгура серьезно пострадал мужчина 1952 года рождения, который в качестве акции протеста решил поджечь на себе одежду.
20 июня в 12:00 у здания службы судебных приставов Кунгура серьезно пострадал мужчина 1952 года рождения, который в качестве акции протеста решил поджечь на себе одежду.
Как сообщает портал
Сотрудники ведомства оперативно среагировали и потушили должника огнетушителями. Сейчас пострадавший находится в городской больнице.