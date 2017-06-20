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13:20 (мск), источник: Новости Перми

В Кунгуре мужчина устроил акцию протеста у здания службы судебных приставов

20 июня в 12:00 у здания службы судебных приставов Кунгура серьезно пострадал мужчина 1952 года рождения, который в качестве акции протеста решил поджечь на себе одежду.

Как сообщает портал СВИП-Кунгур, мужчина был отягощен денежным долгом в 18 тысяч рублей. По версии очевидцев, мужчина вышел из здания службы приставов, облил себя бензином и воспользовался зажигалкой.

Сотрудники ведомства оперативно среагировали и потушили должника огнетушителями. Сейчас пострадавший находится в городской больнице.

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