В Кунгуре мужчина устроил акцию протеста у здания службы судебных приставов

Как сообщает портал СВИП-Кунгур, мужчина был отягощен денежным долгом в 18 тысяч рублей. По версии очевидцев, мужчина вышел из здания службы приставов, облил себя бензином и воспользовался зажигалкой.



Сотрудники ведомства оперативно среагировали и потушили должника огнетушителями. Сейчас пострадавший находится в городской больнице.