Омских садоводов предупреждают о нашествии сумеречных насекомых

Чтобы сберечь будущий урожай, дачникам Омска необходимо обработать яблоки.

Специалисты отмечают, что плодожорка может уничтожить не только яблоки, но также груши, абрикосы и сливы. При этом поврежденные плоды выглядят созревшими и опадают на землю.

«Яблонная плодожорка — сумеречное насекомое. Днем бабочки обычно неподвижно сидят на нижней стороне листьев и на ветвях. Если их вспугнуть, они быстро прячутся в кроне дерева. Активно ведут себя после захода солнца», — отметили в пресс-службе ведомства.

Гусеницы плодожорки питаются как мякотью, так и семенами плодов, заполняя ходы сухими бурыми экскрементами. Испорченные насекомыми плоды уже не будут храниться.