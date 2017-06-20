Мэрия Иннополиса взяла на работу виртуальную помощницу «Инну»

По мнению мэрии Иннополиса, один из уникальных городских сервисов по созданию благоприятных условий для жителей — консьерж-сервис. Он предоставляет ответы на любые вопросы о городе 24 часа в сутки и семь дней в неделю на трех языках — русском, английском и татарском. Приветливые девушки помогают добраться до города и рассказывают, до какого времени работает аптека и где в Иннополисе можно взять напрокат велосипед-тандем.

Жителей в городе становится больше с каждым днем. Это значит, что увеличивается и количество запросов, которые приходят по телефону, в почте и в мессенджере Telegram. Сейчас один сотрудник консьерж-сервиса обрабатывает в среднем 300 заявок в день. Такая нагрузка привела к необходимости появления у сотрудниц сервиса цифровой коллеги.