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16:10 (мск), источник: ИА Татар-информ

Мэрия Иннополиса взяла на работу виртуальную помощницу «Инну»

(Казань, 20 июня, «Татар-информ»). Татарстанский ИТ-город Иннополис взял на работу виртуального помощника «Инну», которая будет отвечать на частые вопросы жителей и гостей города. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Иннополиса.

По мнению мэрии Иннополиса, один из уникальных городских сервисов по созданию благоприятных условий для жителей — консьерж-сервис. Он предоставляет ответы на любые вопросы о городе 24 часа в сутки и семь дней в неделю на трех языках — русском, английском и татарском. Приветливые девушки помогают добраться до города и рассказывают, до какого времени работает аптека и где в Иннополисе можно взять напрокат велосипед-тандем.

Жителей в городе становится больше с каждым днем. Это значит, что увеличивается и количество запросов, которые приходят по телефону, в почте и в мессенджере Telegram. Сейчас один сотрудник консьерж-сервиса обрабатывает в среднем 300 заявок в день. Такая нагрузка привела к необходимости появления у сотрудниц сервиса цифровой коллеги.

Виртуальная помощница «Инна» какое-то время будет работать в тестовом режиме и ежедневно получать все больше знаний о городе. В перспективе она станет первым сотрудником мэрии с искусственным интеллектом. Она будет обрабатывать неструктурированные и голосовые запросы и научится мониторить группы в городском Telegram-канале.

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