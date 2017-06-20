В Аргентине нашли тайник с коллекцией нацистских артефактов
Полиция Аргентины обнаружила в доме в пригороде
Полиция Аргентины обнаружила в доме в пригороде
По данным властей Аргентины, найденные артефакты
Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрих в интервью агентству Ассошиэйтед пресс отметила, что ко многим артефактам в коллекции прилагались фотографии, на которых высокопоставленные немецкие нацисты позируют с этими предметами.
В числе найденных артефактов — бюст Адольфа Гитлера, статуя орла с дубовым венком и свастикой (герб Третьего рейха), медицинский прибор, который использовался для измерения размера головы, нож со свастикой.
Полиция пытается установить, каким образом коллеция артефактов попала в Аргентину. Одна из основных версий заключается в том, что их привезли с собой высокопоставленные чиновники нацистской Германии, бежавшие в Южную Америку.
Пока власти страны не называют имен людей, которым могли бы принадлежать найденные артефакты. После установления происхождения и принадлежности артефактов, они будут выставлены в Музее холокоста в