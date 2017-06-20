В Аргентине нашли тайник с коллекцией нацистских артефактов

По данным властей Аргентины, найденные артефакты когда-то принадлежали высокопоставленным лицам в нацистской Германии. Предположительно, найденная коллекция, состоящая из 75 предметов — самая большая коллекция нацистских артефактов в стране.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрих в интервью агентству Ассошиэйтед пресс отметила, что ко многим артефактам в коллекции прилагались фотографии, на которых высокопоставленные немецкие нацисты позируют с этими предметами.

В числе найденных артефактов — бюст Адольфа Гитлера, статуя орла с дубовым венком и свастикой (герб Третьего рейха), медицинский прибор, который использовался для измерения размера головы, нож со свастикой.

Полиция пытается установить, каким образом коллеция артефактов попала в Аргентину. Одна из основных версий заключается в том, что их привезли с собой высокопоставленные чиновники нацистской Германии, бежавшие в Южную Америку.

Пока власти страны не называют имен людей, которым могли бы принадлежать найденные артефакты. После установления происхождения и принадлежности артефактов, они будут выставлены в Музее холокоста в Буэнос-Айресе.