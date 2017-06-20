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14:49 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

В Аргентине нашли тайник с коллекцией нацистских артефактов

Полиция Аргентины обнаружила в доме в пригороде Буэнос-Айресе тайник с большой коллекцией нацистских артефактов.

По данным властей Аргентины, найденные артефакты когда-то принадлежали высокопоставленным лицам в нацистской Германии. Предположительно, найденная коллекция, состоящая из 75 предметов — самая большая коллекция нацистских артефактов в стране.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрих в интервью агентству Ассошиэйтед пресс отметила, что ко многим артефактам в коллекции прилагались фотографии, на которых высокопоставленные немецкие нацисты позируют с этими предметами.

В числе найденных артефактов — бюст Адольфа Гитлера, статуя орла с дубовым венком и свастикой (герб Третьего рейха), медицинский прибор, который использовался для измерения размера головы, нож со свастикой.

Полиция пытается установить, каким образом коллеция артефактов попала в Аргентину. Одна из основных версий заключается в том, что их привезли с собой высокопоставленные чиновники нацистской Германии, бежавшие в Южную Америку.

Пока власти страны не называют имен людей, которым могли бы принадлежать найденные артефакты. После установления происхождения и принадлежности артефактов, они будут выставлены в Музее холокоста в Буэнос-Айресе.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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