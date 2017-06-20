Новая спортплощадка появится у Иркутского госуниверситета

Новая спортплощадка появится у Иркутского государственного университета. Главная цель объекта — подготовка студентов к выполнению норм «Студзачета» (аналог ГТО). Средства на ее устройство выделяются студенческому спортивному клубу ИГУ «Сибирские медведи» как одному из немногих победителей конкурса АССК (Ассоциация студенческих спортивных клубов) России, длившемуся более полугода. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе ИГУ.

Новая уличная спортивная площадка будет располагаться возле университетского общежития № 3 по улице Улан-Баторской.

«По условиям, спортивная площадка должна открыться в день рождения Ассоциации студенческих спортивных клубов 16 сентября. Так как площадка рассчитана на выполнение норм «Студзачета», то она будет представлять собой несколько объединенных в одно целое специальных зон: турниковая, для гиревиков, место для отжиманий, полоса для прыжков и так далее, — сказала председатель ССК «Сибирские медведи» Варвара Москвитина.

В конкурсе АССК участвовали более 200 студенческих спортивных клубов. Эксперты, в число которых вошли представители министерства образования и науки РФ и министерства спорта РФ, учитывали такие факторы, как нынешнее состояние инфраструктуры вуза, месторасположение будущей площадки, обоснование необходимости ее возведения. Немаловажное значение придавалось насыщенности спортивной жизни самого ССК, участие активистов клуба в общественной деятельности Ассоциации, работа по продвижению бренда спортклуба и информационная кампания его пиар-службы. Всего победителями признаны восемь студенческих спортивных клубов.

Официальная передача сертификата состоится 23 июня в Международный Олимпийский день, вручать его администрации вуза будет представитель АССК России. Также в этот день пройдет сдача «Студзачета», а желающие смогут принять участие во всероссийском флешмобе — отжаться вместе 6,7 тысячи раз. Это общее количество комплектов наград, разыгранных за всю историю проведения Олимпийских игр. Кроме того, будет организована специальная викторина.