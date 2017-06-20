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14:37 (мск), источник: АиФ Волгоград

Скоростной трамвай станет ходить в Волгограде быстрее

В течение месяца транспорт будет курсировать в тестовом режиме.

Скоростной трамвай с 1 июля начнет ходить в Волгограде быстрее за счет того, что будет ездить без остановки у автоцентра в Тракторозаводском районе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», исследование пассажиропотока показало, что остановка не востребована горожанами. Теперь трамвай будет проезжать ее, курсируя от кольца до кольца. Отметим, что общее время в пути маршрута СТ-1 составляет 35 минут.

«Пассажиры, которые выходят на остановке “Автоцентр” на проспекте Ленина, могут воспользоваться автобусом № 95 и троллейбусом № 12», — добавили в мэрии.

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