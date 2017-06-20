Скоростной трамвай станет ходить в Волгограде быстрее

Скоростной трамвай с 1 июля начнет ходить в Волгограде быстрее за счет того, что будет ездить без остановки у автоцентра в Тракторозаводском районе.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград», исследование пассажиропотока показало, что остановка не востребована горожанами. Теперь трамвай будет проезжать ее, курсируя от кольца до кольца. Отметим, что общее время в пути маршрута СТ-1 составляет 35 минут.

«Пассажиры, которые выходят на остановке “Автоцентр” на проспекте Ленина, могут воспользоваться автобусом № 95 и троллейбусом № 12», — добавили в мэрии.