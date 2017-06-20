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16:09 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Электрички на трех участках в Иркутской области пустят по новому расписанию

Измененный график будет действовать на промежутках Нижнеудинск — Тайшет, Тулун — Зима, Черемхово — Иркутск-Пассажирский с 27 июня по 8 июля.

Пригородные поезда будут следовать по новому расписанию на участках Нижнеудинск — Тайшет, Тулун — Зима, Черемхово — Иркутск-Пассажирский в Приангарье с 27 июня по 8 июля. Это связано с технологической необходимостью, сообщили ИА IrkutskMedia в пресс-службе ВСЖД.

Пригородный поезд № 6401 сообщением Нижнеудинск — Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 06.54, следовать через станцию Загорье в 08.11−08.11.30 (вместо 08.08 — 08.08.30) и прибывать на станцию Тайшет в 10.07.

Пригородный поезд № 6402 сообщением Тайшет — Нижнеудинск будет отправляться со станции Тайшет в 07.36 (вместо 07.22) и прибывать на станцию Нижнеудинск в 11.06.

Электричка № 6403 сообщением Нижнеудинск — Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 17.26 (вместо 17.25), и прибывать на станцию Тайшет в 20.39.

Пригородный поезд № 6404 сообщением Тайшет — Нижнеудинск будет отправляться со станции Тайшет в 17.20, следовать через станцию Камышет в 19.36−19.37 (вместо 19.35−19.36) и прибывать на станцию Нижнеудинск в 20.42.

С 28 июня по 8 июля 2017 года изменяется расписание пригородных поездов № 6410 и № 6112.

Электричка № 6410 сообщением Тулун — Зима будет отправляться со станции Тулун в 07.17 (вместо 07.08) и прибывать на станцию Зима в 09.39.

Пригородный поезд № 6112 сообщением Черемхово — Иркутск-Пассажирский будет отправляться со станции Черемхово в 05.34 (вместо 05.25) и прибывать на станцию Иркутск-Пассажирский в 08.10.

Время указано местное.

Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».

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