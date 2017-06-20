Электрички на трех участках в Иркутской области пустят по новому расписанию
Измененный график будет действовать на промежутках Нижнеудинск — Тайшет, Тулун — Зима, Черемхово —
Измененный график будет действовать на промежутках Нижнеудинск — Тайшет, Тулун — Зима, Черемхово —
Пригородные поезда будут следовать по новому расписанию на участках Нижнеудинск — Тайшет, Тулун — Зима, Черемхово —
Пригородный поезд № 6401 сообщением Нижнеудинск — Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 06.54, следовать через станцию Загорье в 08.11−08.11.30 (вместо 08.08 — 08.08.30) и прибывать на станцию Тайшет в 10.07.
Пригородный поезд № 6402 сообщением Тайшет — Нижнеудинск будет отправляться со станции Тайшет в 07.36 (вместо 07.22) и прибывать на станцию Нижнеудинск в 11.06.
Электричка № 6403 сообщением Нижнеудинск — Тайшет будет отправляться со станции Нижнеудинск в 17.26 (вместо 17.25), и прибывать на станцию Тайшет в 20.39.
Пригородный поезд № 6404 сообщением Тайшет — Нижнеудинск будет отправляться со станции Тайшет в 17.20, следовать через станцию Камышет в 19.36−19.37 (вместо 19.35−19.36) и прибывать на станцию Нижнеудинск в 20.42.
С 28 июня по 8 июля 2017 года изменяется расписание пригородных поездов № 6410 и № 6112.
Электричка № 6410 сообщением Тулун — Зима будет отправляться со станции Тулун в 07.17 (вместо 07.08) и прибывать на станцию Зима в 09.39.
Пригородный поезд № 6112 сообщением Черемхово —
Время указано местное.
Актуальную информацию о движении поездов можно получить на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам».