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14:41 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске стартовала приемная кампания в вузы

Сегодня в новосибирских вузах начали работать — приемные комиссии. Первые выпускники школ уже подают документы для поступления. В этом году университеты ждут наплыва абитуриентов.

Источник: Вести - Новосибирск

Одно новшеств года — увеличено число бюджетных мест. В том числе — на заочном обучении, по программам бакалавриата и магистратуры. Послабления сделаны — для абитуриентов с ограниченными возможностями здоровья. Предоставлять справку, что они могут обучаться в вузе, теперь не нужно. Приезжим из других государств подтверждение о получении образования можно предоставить на момент зачисления, а не подачи заявления. Платное образование — в ряде вузов, например, в педагогическом, осталось на уровне прошлого года.

Елена Кавалер, ответственный секретарь приемной комиссии НГПУ: «У нас уже понижена стоимость обучения. Не можем сделать ниже, чем устанавливает Министерство образования РФ. Получили документы: вуз имеет право принять понижающий коэффициент. Мы это сделали. Стоимость к уровню прошлого года сведена».

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