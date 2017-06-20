Средний Урал не готов к электронным больничным

Медики, страхователи и работодатели Свердловской области недоумевают, каким образом с 1 июля 2017 года удастся внедрить электронные листки временной нетрудоспособности. По их словам, сделать это нереально — нет даже понимания процедуры.

19 июня премьер-министр Дмитрий Медведем заявил, что с 1 июля по всей России начнут выдавать электронные больничные. По ним будут выплачиваться пособия по временной нетрудоспособности, а также по беременности и родам.

«Он подтверждается квалифицированной электронной подписью медорганизации. Как только человек готов вернуться на работу, этот документ, его электронная версия, посылается работодателю и в Федеральный фонд социального страхования», — описал процедуру глава кабмина.

В свердловском региональном отделении ФСС РФ «Уралинформбюро» объяснили механизм «новинки». Заболевший, как обычно, обращается в медучреждение за помощью, а после лечения ему выдают не обычный бумажный бланк, а номер электронного документа, который сотрудник сообщает работодателю. В ФСС соответствующая информация поступает при выписке больному больничного.

От привычных бумажных бланков медики не планируют отказываться, «пока люди не привыкнут к тому, что теперь это электронные версии».

Пресс-секретарь управления здравоохранения Екатеринбурга Екатерина Макашина сообщила «Уралинформбюро», что в новом законе речь идет о возможности информационного взаимодействия по обмену сведениями между медицинскими учреждениями, ФСС и работодателямм. Но, несмотря на близость «часа икс», порядок этого взаимодействия по сей день не прописан. «Пока ни фонды соцстрахования, ни работодатели не понимают, каким образом они должны обмениваться электронными больничными», — уточнила Макашина.

Кроме того, в законе прописано, что больничный предоставляется в электронном виде только с письменного согласия застрахованного лица. Поэтому благое желание ликвидировать липовые «бумажки» может столкнуться с массовым нежеланием оформлять электронные больничные.

Как рассказал «Уралинформбюро» источник в медицинских кругах, самая главная сложность — это необходимость заключать договоры: «Все работодатели и лечебные учреждения должны будут заключить договоры о входе в систему электронного документооборота. А всех врачей потребуется обеспечить электронной подписью».

В Свердловском Минздраве и вовсе не стали комментировать внедрение электронных больничных, поскольку «такой информации к ним не поступало».