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16:10 (мск), источник: АиФ Челябинск

В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

В ближайшее время ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра до 20−25 м/с.

Источник: Reuters

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение, сообщают в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

С вечера 20 июня до первой половины дня 21 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра при грозах до 20−25 м/с.

Жителям региона рекомендуют отказаться от дальних поездок, на улице стараться не подходить к деревьям и рекламным щитам. От ветра не нужно прятаться на остановках и возле стен зданий, укрываться следует в помещении. Также не следует оставлять под деревьями автомобили .

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