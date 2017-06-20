В Челябинской области объявлено штормовое предупреждение

На Южном Урале объявлено штормовое предупреждение, сообщают в пресс-службе МЧС по Челябинской области.

С вечера 20 июня до первой половины дня 21 июня в отдельных районах Челябинской области ожидаются очень сильные дожди и ливни, грозы, град, местами крупный, усиление ветра при грозах до 20−25 м/с.

Жителям региона рекомендуют отказаться от дальних поездок, на улице стараться не подходить к деревьям и рекламным щитам. От ветра не нужно прятаться на остановках и возле стен зданий, укрываться следует в помещении. Также не следует оставлять под деревьями автомобили .