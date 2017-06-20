Коктебель и Гурзуф вошли в ТОП-10 популярных малых курортов для отдыха

Соответствующие данные опубликовало аналитическое агентство ТурСтат, анализируя самые лучшие и популярные этим летом малые курорты и курортные поселки России, находящиеся вблизи курортных городов или входящие в их состав.

В рейтинг вошли самые популярные курортные поселки России на черноморском побережье Крыма и Краснодарского края, на берегу Азовского моря и в Калининградской области на берегу Балтийского моря. Его составили по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования средств размещения туристов.

В первую десятку малых курортов и курортных поселков, популярных для летнего отдыха на море, вошли Лазаревское (Сочи), Витязево (Анапа), Архипо-Остиповка (Геленджик), Коктебель (Феодосия), Ольгинка (Туапсе), Джемете (Анапа), Хоста (Сочи), Гурзуф (Ялта), Янтарный (Калининградская область) и Должанская (Ейск).