Коктебель и Гурзуф вошли в ТОП-10 популярных малых курортов для отдыха
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). Коктебель и Гурзуф вошли в десятку самых популярных малых курортов для отдыха на море.
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июн — РИА Новости (Крым). Коктебель и Гурзуф вошли в десятку самых популярных малых курортов для отдыха на море.
Соответствующие данные опубликовало аналитическое агентство ТурСтат, анализируя самые лучшие и популярные этим летом малые курорты и курортные поселки России, находящиеся вблизи курортных городов или входящие в их состав.
В рейтинг вошли самые популярные курортные поселки России на черноморском побережье Крыма и Краснодарского края, на берегу Азовского моря и в Калининградской области на берегу Балтийского моря. Его составили по результатам анализа данных систем
В первую десятку малых курортов и курортных поселков, популярных для летнего отдыха на море, вошли Лазаревское (Сочи), Витязево (Анапа),
По данным ТурСтат, цены на отдых в курортных поселках на море составляют менее 1,5 тысяч рублей на человека в сутки, что на 30% меньше, чем в самих