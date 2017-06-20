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17:33 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Синоптики прогнозируют казанцам дождь, грозу и усиление ветра

(Город Казань KZN.RU, 20 июня). В Татарстане и его столице в ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода с дождями, грозами и усилениями ветра.

Ночью погода в Казани ожидается облачной, с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха составит +10−12 градусов.

Днем 21 июня погода также будет облачной, с прояснениями. Во второй половине дня прогнозируется кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер северо-западный, умеренный, при грозе кратковременные усиления до 16 м/с. Максимальная температура воздуха составит 21−23 градуса выше нуля.

Местами по Татарстану 21 июня пройдет кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах с градом. Ветер северо-западный с переходом на юго-умеренный, при грозах кратковременные усиления до 15−20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит 8−13, максимальная температура воздуха днем 20−25 градусов тепла.

В четверг, 22 июня, в Татарстане сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов республики пройдут дожди, местами грозы. Ветер западный, юго-западный, умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15−20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит +9−14 градусов, максимальная температура воздуха днем — 18−23 градуса выше нуля, сообщает Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ.

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