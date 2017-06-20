Синоптики прогнозируют казанцам дождь, грозу и усиление ветра

Ночью погода в Казани ожидается облачной, с прояснениями, без осадков. Ветер юго-западный, умеренный. Минимальная температура воздуха составит +10−12 градусов.

Днем 21 июня погода также будет облачной, с прояснениями. Во второй половине дня прогнозируется кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер северо-западный, умеренный, при грозе кратковременные усиления до 16 м/с. Максимальная температура воздуха составит 21−23 градуса выше нуля.

Местами по Татарстану 21 июня пройдет кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах с градом. Ветер северо-западный с переходом на юго-умеренный, при грозах кратковременные усиления до 15−20 м/с. Минимальная температура воздуха ночью составит 8−13, максимальная температура воздуха днем 20−25 градусов тепла.