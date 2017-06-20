Синоптики прогнозируют казанцам дождь, грозу и усиление ветра
(Город Казань KZN.RU, 20 июня). В Татарстане и его столице в ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода с дождями, грозами и усилениями ветра.
(Город Казань KZN.RU, 20 июня). В Татарстане и его столице в ближайшие дни сохранится умеренно теплая погода с дождями, грозами и усилениями ветра.
Ночью погода в Казани ожидается облачной, с прояснениями, без осадков. Ветер
Днем 21 июня погода также будет облачной, с прояснениями. Во второй половине дня прогнозируется кратковременный дождь, местами с грозой. Ветер
Местами по Татарстану 21 июня пройдет кратковременный дождь, гроза, днем в отдельных районах с градом. Ветер
В четверг, 22 июня, в Татарстане сохранится облачная с прояснениями погода. В большинстве районов республики пройдут дожди, местами грозы. Ветер западный,