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17:31 (мск), источник: Вести Сочи

Три школы построят в Сочи в этом году, столько же начнут возводить в следующем. ВИДЕО

Сейчас в самом разгаре строительство школы и детского сада в Лазаревском районе курорта. Первое сентября ученики и педагоги села Верхняя Беранда встретят уже в новых классах, а дошколят будут ждать новые группы.

Директор школы в резиновых сапогах и джинсах пока больше похож на прораба. Карен Узунян старается контролировать все этапы строительства. Сейчас работы вышли на финишную прямую: идут отделочные работы. И уже ничто не напоминает о том, какая школа была раньше.

— Здесь стояло старое здание, развалина совсем. Его снесли. На этом месте построили новое. Начиная с фундамента, заканчивая крышей, — рассказывает директор.

Стройку курирует мэр Сочи. Работы идут в соответствии с графиком и закончатся точно в срок. На днях сюда должны доставить мебель, ее подрядчик соберет и сдаст все помещения «под ключ». Уже завезли и начали установки оборудования для столовой.

Это будет не просто школа, а культурный и спортивный центр для детей и взрослых из трех ближайших сёл. Ждут местные жители и окончания строительства детского сада. Он расположится на одной территорией со школой. Эти социальные объекты, уверены сочинские власти, снимут напряженность, связанную с нехваткой мест в детских учреждениях в этом районе. Так постепенно мэрия планирует решить проблему в целом по городу.

— У нас идёт рост рождаемости детей, что не характерно для других муниципальных образований, и эти дети должны пойти в хорошие детские дошкольные учреждения и хорошие школы. Это вызов. Власти с этим справятся, — считает глава города Анатолий Пахомов.

За последние пять лет в городе построено пять школ, в этом году возводится еще три. Столько же планируется начать строить в 2018 году.

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