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17:43 (мск), источник: Городской репортер

В Ростовской области пресекли незаконный ввоз более 50 попугаев

В Донецке Ростовской области при незаконном пересечении границы был задержан гражданин Украины, перевозивший более 50 попугаев без ветеринарных документов, сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

Во время осмотра багажа мужчины нашли 51 попугая, на птиц не было необходимых ветеринарных сопроводительных документов.

«По результатам проверки составлен акт приема-передачи попугаев представителю городской ветеринарной станции для дальнейшего карантинирования», — говорится в сообщении.

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