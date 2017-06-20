В Ростовской области пресекли незаконный ввоз более 50 попугаев
В Донецке Ростовской области при незаконном пересечении границы был задержан гражданин Украины, перевозивший более 50 попугаев без ветеринарных документов, сообщает
В Донецке Ростовской области при незаконном пересечении границы был задержан гражданин Украины, перевозивший более 50 попугаев без ветеринарных документов, сообщает
Во время осмотра багажа мужчины нашли 51 попугая, на птиц не было необходимых ветеринарных сопроводительных документов.
«По результатам проверки составлен акт