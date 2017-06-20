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17:37 (мск), источник: ЮГА.ру

Выставка памяти скульптора Аполлонова в Краснодаре откроется 21 июня

В краснодарском музее имени Коваленко 21 июня откроется выставка памяти скульптора Александра Аполлонова.

В экспозицию войдут скульптурные произведения из фондов художественного музея имени Коваленко, станковые работы и модели памятников из мастерской художника.

Краснодарский скульптор Александр Аполлонов погиб 11 июня в результате ДТП на 70-м году жизни. Среди его работ памятники Евдокии Бершанской и Екатерине II, памятник воинам-кубанцам, погибшим в Афганистане, памятник Кубанскому казачеству, ансамбль-памятник маршалу Жукову в Краснодаре, стела «Морская слава России» в Новороссийске.

Открытие экспозиции состоится в 16:00. Посетить выставку можно будет до 6 августа. Вход свободный.

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