Туристов просят не посещать плато Ай-Петри до июля из-за демонтажа самостроев

«Это связано с проведением работ по демонтажу торговых объектов и других строений, передвижением строительной техники и уборкой строительного мусора на плато. На сегодняшний день процесс сноса построек находится в активной стадии, треть строений полностью разобраны», — сообщила пресс-служба профильного ведомства.

Ай-Петри — популярный туробъект — находится над городом Алупка и поселком Кореиз. С Южного берега Крыма на Ай-Петри проведена канатная дорога. С горы открывается красивая панорама на берег Черного моря и Ялту.