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17:45 (мск), источник: Интерфакс

Туристов просят не посещать плато Ай-Петри до июля из-за демонтажа самостроев

20 июня. Interfax-Russia.ru — Министерство курортов и туризма Крыма рекомендует туркомпаниям и экскурсионным фирмам воздержаться до 1 июля от организации поездок туристов на плато горы Ай-Петри на юге полуострова, поскольку там сносят кафе и торговые «точки».

«Это связано с проведением работ по демонтажу торговых объектов и других строений, передвижением строительной техники и уборкой строительного мусора на плато. На сегодняшний день процесс сноса построек находится в активной стадии, треть строений полностью разобраны», — сообщила пресс-служба профильного ведомства.

Ай-Петри — популярный туробъект — находится над городом Алупка и поселком Кореиз. С Южного берега Крыма на Ай-Петри проведена канатная дорога. С горы открывается красивая панорама на берег Черного моря и Ялту.

Демонтаж построек на плато начался в третьей декаде мая этого года. Сносу подлежат более 40 объектов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, владельцы строений демонтируют их добровольно, достигнув договоренности с руководством Крыма, поскольку понимают, что «наносят вред экологии и нарушают экологическое законодательство». Плато Ай-Петри будет включено в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

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