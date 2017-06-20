Туристов просят не посещать плато Ай-Петри до июля из-за демонтажа самостроев
20 июня.
20 июня.
«Это связано с проведением работ по демонтажу торговых объектов и других строений, передвижением строительной техники и уборкой строительного мусора на плато. На сегодняшний день процесс сноса построек находится в активной стадии, треть строений полностью разобраны», — сообщила
Демонтаж построек на плато начался в третьей декаде мая этого года. Сносу подлежат более 40 объектов. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, владельцы строений демонтируют их добровольно, достигнув договоренности с руководством Крыма, поскольку понимают, что «наносят вред экологии и нарушают экологическое законодательство». Плато