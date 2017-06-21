Венецию хотят закрыть для туристических лайнеров

Обычно круизные лайнеры заходят в порт через лагуну, закрывающую город от Адриатического моря, проходят мимо площади Св. Марка и проходят через канал Джудекка, прежде чем бросить якорь в порту. По мнению значительного числа горожан, это разрушает город, а десятки тысяч туристов, которые сходят с этих судов на берег, делают жизнь в Венеции невыносимой.

В 2016 году доход от туризма принес бюджету Венеции €5,6 млрд. Тем не менее, судя по итогам прошедшего в городе плебисцита о закрытии города для больших круизных лайнеров, венецианцы готовы поступиться частью доходов, чтобы отдохнуть от туристов.

В голосовании, организованном группой граждан, выступающих против того, что они называют неконтролируемым туризмом, приняло участие около 18 тыс. человек из 55-тысячного населения города. Часть кабинок для голосования выставили прямо у берега лагуны, однако большинство было расположено на материковой части города.

На вопрос: «Хотите ли вы, чтобы большие круизные суда держались подальше от Лагуны и было прекращено строительство новых судоходных каналов» положительно ответили 17 874 участника.

«То, что нам удалось собрать так много людей, говорит о том, что большая часть Венеции выступает против крупных судов в центре города», — цитирует лондонская газета The Times одного из организаторов плебисцита Лучано Маццолину. По мнению организаторов, достаточно большая явка и победа противников круизных судов не могут быть вовсе проигнорированы властями города и страны.

В 2012 году, после катастрофы с Costa Concordia, власти республики ввели запрет на появление крупных судов в центре Венеции. Однако запрет вступит в силу лишь после того, как будет построен новый обходной канал для таких судов.

По данным властей города, ежегодно мимо площади Св. Марка проходит более 600 круизных судов с более чем 1,6 млн пассажиров на борту. Всего ежегодно Венецию посещают 24 млн туристов.

Филипп Ночевка