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10:13 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Венецию хотят закрыть для туристических лайнеров

В Венеции подведены итоги плебисцита по поводу захода в порт города крупных круизных лайнеров. 99% принявших участие в голосовании жителей города высказались за запрет пребывания больших туристических судов. Результаты плебисцита не имеют обязательной силы. Тем не менее городские и региональные власти не смогут проигнорировать такое массовое выражение недовольства нынешнем положением дел.

Источник: Reuters

В 2016 году доход от туризма принес бюджету Венеции €5,6 млрд. Тем не менее, судя по итогам прошедшего в городе плебисцита о закрытии города для больших круизных лайнеров, венецианцы готовы поступиться частью доходов, чтобы отдохнуть от туристов.

Обычно круизные лайнеры заходят в порт через лагуну, закрывающую город от Адриатического моря, проходят мимо площади Св. Марка и проходят через канал Джудекка, прежде чем бросить якорь в порту. По мнению значительного числа горожан, это разрушает город, а десятки тысяч туристов, которые сходят с этих судов на берег, делают жизнь в Венеции невыносимой.

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В голосовании, организованном группой граждан, выступающих против того, что они называют неконтролируемым туризмом, приняло участие около 18 тыс. человек из 55-тысячного населения города. Часть кабинок для голосования выставили прямо у берега лагуны, однако большинство было расположено на материковой части города.

На вопрос: «Хотите ли вы, чтобы большие круизные суда держались подальше от Лагуны и было прекращено строительство новых судоходных каналов» положительно ответили 17 874 участника.

«То, что нам удалось собрать так много людей, говорит о том, что большая часть Венеции выступает против крупных судов в центре города», — цитирует лондонская газета The Times одного из организаторов плебисцита Лучано Маццолину. По мнению организаторов, достаточно большая явка и победа противников круизных судов не могут быть вовсе проигнорированы властями города и страны.

В 2012 году, после катастрофы с Costa Concordia, власти республики ввели запрет на появление крупных судов в центре Венеции. Однако запрет вступит в силу лишь после того, как будет построен новый обходной канал для таких судов.

По данным властей города, ежегодно мимо площади Св. Марка проходит более 600 круизных судов с более чем 1,6 млн пассажиров на борту. Всего ежегодно Венецию посещают 24 млн туристов.

Филипп Ночевка

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