«ВКонтакте» назвала победителей конкурса «Выпускной 2017»

«Победителями стали выпускники московского лицея № 1581 при МГТУ им. Баумана, школы № 10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска. 23 июня IOWA сыграет концерт в актовом зале одной из этих школ, а остальные призеры получат билеты на VK Fest (пройдет 15 и 16 июля в Санкт-Петербурге — прим. ТАСС) и памятные сувениры», — отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что всего на конкурс было отправлено более 1500 видеороликов. Кроме того, 23 июня с 13:00 до 16:00 в сообществе «Выпускной 2017» в социальной сети «ВКонтакте» пройдет шоу-концерт в прямом эфире, посвященный выпускным у школьников. На концерте выступят Сергей Лазарев, Егор Крид, Дмитрий Маликов и другие.