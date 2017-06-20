«ВКонтакте» назвала победителей конкурса «Выпускной 2017»
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Социальная сеть «ВКонтакте» и группа IOWA подвели итоги конкурса «Выпускной 2017» и выбрали три самых креативных видео об окончании школы. Об этом сообщили ТАСС в
МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Социальная сеть «ВКонтакте» и группа IOWA подвели итоги конкурса «Выпускной 2017» и выбрали три самых креативных видео об окончании школы. Об этом сообщили ТАСС в
«Победителями стали выпускники московского лицея № 1581 при МГТУ им. Баумана, школы № 10 из Коврова и гимназии имени Подольских курсантов из Климовска. 23 июня IOWA сыграет концерт в актовом зале одной из этих школ, а остальные призеры получат билеты на VK Fest (пройдет 15 и 16 июля в
Там уточнили, что всего на конкурс было отправлено более 1500 видеороликов. Кроме того, 23 июня с 13:00 до 16:00 в сообществе «Выпускной 2017» в социальной сети «ВКонтакте» пройдет
Также в рамках телемоста будет включение из
Кроме певцов в шоу примут участие известные блогеры, среди которых будет и популярный у молодежи видеоблогер ДружкоSHOW — они снимут для
В мае социальная сеть «ВКонтакте» запустила проект «Выпускной 2017» — все выпускники этого года, которые указали информацию в профиле, получили предложение вступить в чат с одноклассниками и учащимися параллельных классов, беседа создается автоматически. Для выпускников доступны специальные стикеры и другой эксклюзивный контент. По данным соцсети, участие в акции приняли уже более 520 тыс. человек, или более 80% выпускников этого года.
«ВКонтакте» — крупнейшая европейская социальная сеть. Каждый месяц ресурс посещают свыше 95 млн пользователей, а количество пользователей на мобильных устройствах достигает 78 млн человек. Активная аудитория встроенного мессенджера «ВКонтакте» составляет 82 млн ежемесячно.