Сильный ливень обрушился на Минск
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Сильный ливень обрушился на Минск во вторник 20 июня, как и предупреждали ранее синоптики.
МИНСК, 20 июн — Sputnik. Сильный ливень обрушился на Минск во вторник 20 июня, как и предупреждали ранее синоптики.
Утром во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили оранжевый уровень опасности в связи с прогнозируемыми сильными дождями.
Ливень начался в Минске около 18:10 и продолжался около 15 минут. Дождь был кратковременный, но очень сильный. По словам минчан, можно было увидеть «сплошную стену дождя».
Ранее МЧС Беларуси разослало гражданам республики СМС с оповещением о неблагоприятных метеоявлениях, где попросило на всякий случай убрать