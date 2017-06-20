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20:00 (мск), источник: Sputnik.by

Сильный ливень обрушился на Минск

МИНСК, 20 июн — Sputnik. Сильный ливень обрушился на Минск во вторник 20 июня, как и предупреждали ранее синоптики.

Источник: Sputnik.by

Утром во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили оранжевый уровень опасности в связи с прогнозируемыми сильными дождями.

Ливень начался в Минске около 18:10 и продолжался около 15 минут. Дождь был кратковременный, но очень сильный. По словам минчан, можно было увидеть «сплошную стену дождя».

Ранее МЧС Беларуси разослало гражданам республики СМС с оповещением о неблагоприятных метеоявлениях, где попросило на всякий случай убрать из-под деревьев автомобили.

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