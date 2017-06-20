Сильный ливень обрушился на Минск

Утром во вторник в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды объявили оранжевый уровень опасности в связи с прогнозируемыми сильными дождями.

Ливень начался в Минске около 18:10 и продолжался около 15 минут. Дождь был кратковременный, но очень сильный. По словам минчан, можно было увидеть «сплошную стену дождя».