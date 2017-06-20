Видео: В Новосибирске собрали спиннер из трех «Жигулей»

Новосибирцы сконструировали его из трех старых LADA-2109, распилив кузова автомобилей пополам, а затем сварив их передние части друг с другом. После умельцы испытали свое изобретение и выложили ролик на YouTube.

Как признались блогеры, смотрится конструкция действительно как настоящий спиннер, однако такого же «сумасшедшего вращения» изобретателям добиться не удалось — «автоспиннер» быстро задымился, а у одного из кузовов отвалилось колесо.