Видео: В Новосибирске собрали спиннер из трех «Жигулей»
Сибирские блогеры предложили пользователям свой вариант самой популярной сейчас
Сибирские блогеры предложили пользователям свой вариант самой популярной сейчас
Новосибирцы сконструировали его из трех старых LADA-2109, распилив кузова автомобилей пополам, а затем сварив их передние части друг с другом. После умельцы испытали свое изобретение и выложили ролик на YouTube.
Как признались блогеры, смотрится конструкция действительно как настоящий спиннер, однако такого же «сумасшедшего вращения» изобретателям добиться не удалось — «автоспиннер» быстро задымился, а у одного из кузовов отвалилось колесо.
Добавим, что